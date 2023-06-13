https://ria.ru/20230613/proekt-1877786949.html

В ГД внесли проект о снятии судимости с мобилизованных после службы

В ГД внесли проект о снятии судимости с мобилизованных после службы - РИА Новости, 13.06.2023

В ГД внесли проект о снятии судимости с мобилизованных после службы

Мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от уголовной ответственности по истечении срока службы,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:25

2023-06-13T13:25

2023-06-13T14:44

специальная военная операция на украине

андрей клишас

павел крашенинников

вооруженные силы рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от уголовной ответственности по истечении срока службы, эту инициативу на рассмотрение Госдумы внесли сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина."Такие гарантии освобождения от ответственности предлагается распространить в отношении отдельных категорий осужденных, а также в отношении лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу по мобилизации или в военное время <...> или заключения <...> контракта о прохождении военной службы", — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.Согласно документу, освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно после получения госнаграды либо увольнения из рядов ВС "по отдельным основаниям, предусмотренным федеральным законом о воинской обязанности и военной службе".Предполагается, что контролировать таких военнослужащих будет командование воинских частей.

https://ria.ru/20230612/voennye-1877682614.html

https://ria.ru/20230613/ssha-1877773214.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андрей клишас, павел крашенинников, вооруженные силы рф, госдума рф, общество