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В ГД внесли проект о снятии судимости с мобилизованных после службы - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 13.06.2023 (обновлено: 14:44 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/proekt-1877786949.html
В ГД внесли проект о снятии судимости с мобилизованных после службы
В ГД внесли проект о снятии судимости с мобилизованных после службы - РИА Новости, 13.06.2023
В ГД внесли проект о снятии судимости с мобилизованных после службы
Мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от уголовной ответственности по истечении срока службы,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:25
2023-06-13T14:44
специальная военная операция на украине
андрей клишас
павел крашенинников
вооруженные силы рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от уголовной ответственности по истечении срока службы, эту инициативу на рассмотрение Госдумы внесли сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина."Такие гарантии освобождения от ответственности предлагается распространить в отношении отдельных категорий осужденных, а также в отношении лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу по мобилизации или в военное время &lt;...&gt; или заключения &lt;...&gt; контракта о прохождении военной службы", — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.Согласно документу, освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно после получения госнаграды либо увольнения из рядов ВС "по отдельным основаниям, предусмотренным федеральным законом о воинской обязанности и военной службе".Предполагается, что контролировать таких военнослужащих будет командование воинских частей.
https://ria.ru/20230612/voennye-1877682614.html
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андрей клишас, павел крашенинников, вооруженные силы рф, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Андрей Клишас, Павел Крашенинников, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект о снятии судимости с мобилизованных после службы

В Госдуме предложили освободить мобилизованных от ответственности за нетяжкие преступления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от уголовной ответственности по истечении срока службы, эту инициативу на рассмотрение Госдумы внесли сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина.
"Такие гарантии освобождения от ответственности предлагается распространить в отношении отдельных категорий осужденных, а также в отношении лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу по мобилизации или в военное время <...> или заключения <...> контракта о прохождении военной службы", — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
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Согласно документу, освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно после получения госнаграды либо увольнения из рядов ВС "по отдельным основаниям, предусмотренным федеральным законом о воинской обязанности и военной службе".
Предполагается, что контролировать таких военнослужащих будет командование воинских частей.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей КлишасПавел КрашенинниковВооруженные силы РФГосдума РФОбщество
 
 
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