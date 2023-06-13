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В Британии назвали критические пробелы контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
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07:06 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/probel-1877712419.html
В Британии назвали критические пробелы контрнаступления ВСУ
В Британии назвали критические пробелы контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
В Британии назвали критические пробелы контрнаступления ВСУ
Отсутствие современной авиации и доминирование российской артиллерии являются ключевыми пробелами в украинской армии, об этом, как передает Business Insider,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:06
2023-06-13T07:06
в мире
вооруженные силы украины
f-16
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Отсутствие современной авиации и доминирование российской артиллерии являются ключевыми пробелами в украинской армии, об этом, как передает Business Insider, заявил приглашенный профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк.По его утверждению, ключевой проблемой для наступательного потенциала ВСУ является российская артиллерия, которая доминирует на поле боя.Именно в данном аспекте украинские военные будут чувствовать нехватку авиации, так как обещанные Западом истребители F-16, которые могли бы оказывать поддержку с воздуха, все еще отсутствуют, указал Кларк.Кроме того, еще одним большой проблемой ВСУ является недостаток мобильных систем ПВО, которые могли бы прикрывать наземные подразделения на передовой, добавил он.Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Президент Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей, при этом он отметил, что наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, вооруженные силы украины, f-16, владимир путин
В мире, Вооруженные силы Украины, F-16, Владимир Путин
В Британии назвали критические пробелы контрнаступления ВСУ

Профессор Кларк: недостаток авиации является серьезной проблемой для украинских войск

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Отсутствие современной авиации и доминирование российской артиллерии являются ключевыми пробелами в украинской армии, об этом, как передает Business Insider, заявил приглашенный профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк.
По его утверждению, ключевой проблемой для наступательного потенциала ВСУ является российская артиллерия, которая доминирует на поле боя.
Именно в данном аспекте украинские военные будут чувствовать нехватку авиации, так как обещанные Западом истребители F-16, которые могли бы оказывать поддержку с воздуха, все еще отсутствуют, указал Кларк.
Кроме того, еще одним большой проблемой ВСУ является недостаток мобильных систем ПВО, которые могли бы прикрывать наземные подразделения на передовой, добавил он.
Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Президент Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей, при этом он отметил, что наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16
8 июня, 17:22
 
В миреВооруженные силы УкраиныF-16Владимир Путин
 
 
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