https://ria.ru/20230613/pozhary-1877707070.html

Названы самые пожароопасные регионы России

Названы самые пожароопасные регионы России - РИА Новости, 13.06.2023

Названы самые пожароопасные регионы России

Самыми пожароопасными регионами России на данный момент являются Еврейский и Ханты-Мансийский автономные округа, Алтайский край и Свердловская область, сообщила РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T04:27

2023-06-13T04:27

2023-06-13T04:27

пмэф-2023

алтайский край

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ханты-мансийский автономный округ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Самыми пожароопасными регионами России на данный момент являются Еврейский и Ханты-Мансийский автономные округа, Алтайский край и Свердловская область, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. "По сводкам, это Ханты-Мансийский автономный округ, у них больше 5 тысяч гектаров горит, Алтайский край, около 4 тысяч, Свердловская область", - сообщила Абрамченко.Она добавила, что "очень нехорошую статистику нам дала в начале этого года Еврейская автономная область, где скрывали данные по лесным пожарам и не тушили". "Но это дело бессмысленное, потому что все видно в системе мониторинга Рослесхоза и МЧС. Материалы в результате были переданы в прокуратуру", - заявила вице-премьер. Она уточнила, что "важно разграничивать техногенные и природные пожары". "Например, когда весной загорелась Сосьва в Свердловской области, пожар начался на предприятии по переработке древесины - там опилки просто сжигали, и ветер разнес горящие опилки по всему поселку. И таких примеров множество, людей даже не пугает уголовная ответственность. Иначе как раздолбайством это не назвать", - считает Абрамченко. Она добавила, что по России в целом на сегодняшний день ситуация стабильная. "Если говорить о целевых показателях, то наша задача - не превысить 5,5 миллионов гектаров площади, пройденной огнем. Я надеюсь, что мы не превысим этот показатель. Для понимания цифр: в некоторые годы доходило до 10 миллионов гектаров сгоревших лесов", - заключила она. Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877592567.html

алтайский край

россия

ханты-мансийский автономный округ

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алтайский край, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ханты-мансийский автономный округ