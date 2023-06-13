https://ria.ru/20230613/pozhar-1877769442.html
Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали
Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023
Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали
Спасатели потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:27
2023-06-13T12:27
2023-06-13T12:38
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877753743_0:554:912:1067_1920x0_80_0_0_859cafe03f6915bc32b5b7dc5d509952.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его данным, горели три павильона. Позднее в пресс-службе московского ГУ МЧС отметили, что возгорание было локализовано на 30 "квадратах"."В 12.18 пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.Представитель экстренных служб столицы уточнил агентству, что в результате пожара пострадал один человек, он отравился угарным газом. Ему оказана амбулаторная медицинская помощь, добавил он.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
https://ria.ru/20230613/poligon-1877767919.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877753743_0:468:912:1152_1920x0_80_0_0_ef45d2e005953cf2fb9720d389d621f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали
Спасатели полностью потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его данным, горели три павильона. Позднее в пресс-службе московского ГУ МЧС отметили, что возгорание было локализовано на 30 "квадратах".
"В 12.18 пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Представитель экстренных служб столицы уточнил агентству, что в результате пожара пострадал один человек, он отравился угарным газом. Ему оказана амбулаторная медицинская помощь, добавил он.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
Пожар охватил всю территорию мусорного полигона под Калининградом