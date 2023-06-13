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Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023
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12:27 13.06.2023 (обновлено: 12:38 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pozhar-1877769442.html
Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали
Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023
Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали
Спасатели потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:27
2023-06-13T12:38
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его данным, горели три павильона. Позднее в пресс-службе московского ГУ МЧС отметили, что возгорание было локализовано на 30 "квадратах"."В 12.18 пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.Представитель экстренных служб столицы уточнил агентству, что в результате пожара пострадал один человек, он отравился угарным газом. Ему оказана амбулаторная медицинская помощь, добавил он.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали

Спасатели полностью потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы

Пожар на рынке "Садовод". Кадр видео очевидца
Пожар на рынке Садовод. Кадр видео очевидца
Пожар на рынке "Садовод". Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его данным, горели три павильона. Позднее в пресс-службе московского ГУ МЧС отметили, что возгорание было локализовано на 30 "квадратах".
"В 12.18 пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Представитель экстренных служб столицы уточнил агентству, что в результате пожара пострадал один человек, он отравился угарным газом. Ему оказана амбулаторная медицинская помощь, добавил он.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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