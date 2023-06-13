https://ria.ru/20230613/pozhar-1877769442.html

Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали

Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023

Пожар на рынке "Садовод" в Москве полностью ликвидировали

Спасатели потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:27

2023-06-13T12:27

2023-06-13T12:38

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его данным, горели три павильона. Позднее в пресс-службе московского ГУ МЧС отметили, что возгорание было локализовано на 30 "квадратах"."В 12.18 пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.Представитель экстренных служб столицы уточнил агентству, что в результате пожара пострадал один человек, он отравился угарным газом. Ему оказана амбулаторная медицинская помощь, добавил он.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.

https://ria.ru/20230613/poligon-1877767919.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия