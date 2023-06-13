https://ria.ru/20230613/pozhar-1877757754.html

Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали

Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали - РИА Новости, 13.06.2023

Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали

Спасатели локализовали пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы на площади 30 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:49

2023-06-13T11:49

2023-06-13T12:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы на площади 30 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его данным, горели три павильона. В пресс-службе столичного главка МЧС в свою очередь уточнили, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы."В 11.43 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - заявили в пресс-службе.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.

https://ria.ru/20230613/pozhar-1877721835.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва