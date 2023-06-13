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Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали - РИА Новости, 13.06.2023
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11:49 13.06.2023 (обновлено: 12:30 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pozhar-1877757754.html
Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали
Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали - РИА Новости, 13.06.2023
Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали
Спасатели локализовали пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы на площади 30 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:49
2023-06-13T12:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы на площади 30 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его данным, горели три павильона. В пресс-службе столичного главка МЧС в свою очередь уточнили, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы."В 11.43 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - заявили в пресс-службе.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали

Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали на площади 30 квадратных метров

Пожар на рынке "Садовод". Кадр видео очевидца
Пожар на рынке Садовод. Кадр видео очевидца
Пожар на рынке "Садовод". Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы на площади 30 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его данным, горели три павильона. В пресс-службе столичного главка МЧС в свою очередь уточнили, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы.
"В 11.43 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - заявили в пресс-службе.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
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