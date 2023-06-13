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В Москве загорелся рынок "Садовод"
В Москве загорелся рынок "Садовод" - РИА Новости, 13.06.2023
В Москве загорелся рынок "Садовод"
На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы загорелись несколько павильонов, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:17
2023-06-13T11:17
2023-06-13T11:58
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы загорелись несколько павильонов, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС."На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали агентству в ведомстве.По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах, горят три павильона.Рынок "Садовод" расположен на МКАД, на юге Москвы, на территории 40 гектаров, и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся рынок "Садовод"
В Москве произошло возгорание на рынке "Садовод", спасатели работают на месте пожара
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы загорелись несколько павильонов, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС.
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали агентству в ведомстве.
По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах, горят три павильона.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД, на юге Москвы, на территории 40 гектаров, и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.