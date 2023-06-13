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В Москве загорелся рынок "Садовод" - РИА Новости, 13.06.2023
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11:17 13.06.2023 (обновлено: 11:58 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pozhar-1877748222.html
В Москве загорелся рынок "Садовод"
В Москве загорелся рынок "Садовод" - РИА Новости, 13.06.2023
В Москве загорелся рынок "Садовод"
На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы загорелись несколько павильонов, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:17
2023-06-13T11:58
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы загорелись несколько павильонов, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС."На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали агентству в ведомстве.По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах, горят три павильона.Рынок "Садовод" расположен на МКАД, на юге Москвы, на территории 40 гектаров, и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся рынок "Садовод"

В Москве произошло возгорание на рынке "Садовод", спасатели работают на месте пожара

Пожар на рынке "Садовод". Кадр видео очевидца
Пожар на рынке Садовод. Кадр видео очевидца
Пожар на рынке "Садовод". Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы загорелись несколько павильонов, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС.
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали агентству в ведомстве.
По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах, горят три павильона.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД, на юге Москвы, на территории 40 гектаров, и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
 
МоскваПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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