https://ria.ru/20230613/pozhar-1877748222.html

В Москве загорелся рынок "Садовод"

В Москве загорелся рынок "Садовод" - РИА Новости, 13.06.2023

В Москве загорелся рынок "Садовод"

На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы загорелись несколько павильонов, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:17

2023-06-13T11:17

2023-06-13T11:58

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы загорелись несколько павильонов, пожар локализован на площади 30 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС."На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали агентству в ведомстве.По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах, горят три павильона.Рынок "Садовод" расположен на МКАД, на юге Москвы, на территории 40 гектаров, и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)