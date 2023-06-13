https://ria.ru/20230613/pozhar-1877737570.html

На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание

На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание - РИА Новости, 13.06.2023

На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание

Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализовано на площади 10 квадратных метров,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:36

2023-06-13T10:36

2023-06-13T10:45

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализовано на площади 10 квадратных метров, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.По данным оперативного штаба Кубани, во вторник утром на территории Краснодарского НПЗ горела газовая колонка. В 06.58 возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров, в 7.54 - потушено. Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, образующегося в процессе переработки нефтепродуктов. В пресс-службе завода сообщили, что оборудование не загорелось. Жертв, пострадавших и разрушений нет."Установлено, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение… В 10.10 возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877592567.html

краснодарский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край