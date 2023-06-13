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На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание - РИА Новости, 13.06.2023
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10:36 13.06.2023 (обновлено: 10:45 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pozhar-1877737570.html
На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание
На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание - РИА Новости, 13.06.2023
На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание
Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализовано на площади 10 квадратных метров,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:36
2023-06-13T10:45
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализовано на площади 10 квадратных метров, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.По данным оперативного штаба Кубани, во вторник утром на территории Краснодарского НПЗ горела газовая колонка. В 06.58 возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров, в 7.54 - потушено. Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, образующегося в процессе переработки нефтепродуктов. В пресс-службе завода сообщили, что оборудование не загорелось. Жертв, пострадавших и разрушений нет."Установлено, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение… В 10.10 возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877592567.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание

На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание на десяти "квадратах"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИльский НПЗ в Краснодарском крае
Ильский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализовано на площади 10 квадратных метров, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
По данным оперативного штаба Кубани, во вторник утром на территории Краснодарского НПЗ горела газовая колонка. В 06.58 возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров, в 7.54 - потушено. Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, образующегося в процессе переработки нефтепродуктов. В пресс-службе завода сообщили, что оборудование не загорелось. Жертв, пострадавших и разрушений нет.
"Установлено, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение… В 10.10 возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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