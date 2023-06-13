https://ria.ru/20230613/pozhar-1877732983.html
У КАД в Петербурге загорелось производственное здание
У КАД в Петербурге загорелось производственное здание - РИА Новости, 13.06.2023
У КАД в Петербурге загорелось производственное здание
Производственное здание загорелось около Кольцевой автомобильной дороги и метро "Купчино" в Московском районе Санкт-Петербурга, площадь горения уточняется,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:20
2023-06-13T10:20
2023-06-13T10:52
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Производственное здание загорелось около Кольцевой автомобильной дороги и метро "Купчино" в Московском районе Санкт-Петербурга, площадь горения уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: Витебский проспект, дом 111 поступило в 08.52 мск."Происходит горение в производственном здании размером 20х30 метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.Как позже уточнило ведомство, площадь горения составляет 500 квадратных метров.Согласно данным открытых источников, в здании находится автосервис, а также несколько компаний, которые занимаются сварочными работами, ремонтом кондиционеров и продажей труб, а также комплектующих.К ликвидации пожара привлечено восемь единиц техники и 40 человек личного состава.
https://ria.ru/20230613/pozhar-1877721835.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У КАД в Петербурге загорелось производственное здание
У Кольцевой автодороги и метро "Купчино" в Петербурге загорелось производственное здание
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Производственное здание загорелось около Кольцевой автомобильной дороги и метро "Купчино" в Московском районе Санкт-Петербурга, площадь горения уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: Витебский проспект, дом 111 поступило в 08.52 мск.
"Происходит горение в производственном здании размером 20х30 метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
Как позже уточнило ведомство, площадь горения составляет 500 квадратных метров.
Согласно данным открытых источников, в здании находится автосервис, а также несколько компаний, которые занимаются сварочными работами, ремонтом кондиционеров и продажей труб, а также комплектующих.
К ликвидации пожара привлечено восемь единиц техники и 40 человек личного состава.
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