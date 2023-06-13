https://ria.ru/20230613/pozhar-1877732983.html

У КАД в Петербурге загорелось производственное здание

У КАД в Петербурге загорелось производственное здание - РИА Новости, 13.06.2023

У КАД в Петербурге загорелось производственное здание

Производственное здание загорелось около Кольцевой автомобильной дороги и метро "Купчино" в Московском районе Санкт-Петербурга, площадь горения уточняется,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:20

2023-06-13T10:20

2023-06-13T10:52

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Производственное здание загорелось около Кольцевой автомобильной дороги и метро "Купчино" в Московском районе Санкт-Петербурга, площадь горения уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: Витебский проспект, дом 111 поступило в 08.52 мск."Происходит горение в производственном здании размером 20х30 метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.Как позже уточнило ведомство, площадь горения составляет 500 квадратных метров.Согласно данным открытых источников, в здании находится автосервис, а также несколько компаний, которые занимаются сварочными работами, ремонтом кондиционеров и продажей труб, а также комплектующих.К ликвидации пожара привлечено восемь единиц техники и 40 человек личного состава.

https://ria.ru/20230613/pozhar-1877721835.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)