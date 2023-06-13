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В нескольких районах Якутии ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 13.06.2023
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06:53 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pozhar-1877711947.html
В нескольких районах Якутии ввели особый противопожарный режим
В нескольких районах Якутии ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 13.06.2023
В нескольких районах Якутии ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен на территории нескольких районов Якутии, сообщает правительство республики. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T06:53
2023-06-13T06:53
происшествия
томпонский район
дмитрий садовник
природные пожары в россии
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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим введен на территории нескольких районов Якутии, сообщает правительство республики. "Особый противопожарный режим сегодня введен на территории городского округа "город Якутск", Алданского, Абыйского, Амгинского, Вилюйского, Усть-Алданского, Усть-Майском, Олёкминского, Эвено-Бытантайского национального районов", - сообщается на сайте ведомства. Также сообщается, что во вторник первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников провел заседание оперативного штаба республики по лесным пожарам. Он поручил ответственным руководителям региона усилить работу по проведению рейдов в лесах. По его словам, в прошлом году в республике на это время было зарегистрировано в общем 82 лесных пожара, в этом - 31. По данным оперативного штаба республики, в Якутии тушат два лесных пожара в Усть-Майском и Томпонском районах на общей площади 27,5 гектара.
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томпонский район
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происшествия, томпонский район, дмитрий садовник, природные пожары в россии
Происшествия, Томпонский район, Дмитрий Садовник, Природные пожары в России
В нескольких районах Якутии ввели особый противопожарный режим

Правительство Якутии ввело в нескольких районах особый противопожарный режим

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим введен на территории нескольких районов Якутии, сообщает правительство республики.
«
"Особый противопожарный режим сегодня введен на территории городского округа "город Якутск", Алданского, Абыйского, Амгинского, Вилюйского, Усть-Алданского, Усть-Майском, Олёкминского, Эвено-Бытантайского национального районов", - сообщается на сайте ведомства.
Также сообщается, что во вторник первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников провел заседание оперативного штаба республики по лесным пожарам. Он поручил ответственным руководителям региона усилить работу по проведению рейдов в лесах.
По его словам, в прошлом году в республике на это время было зарегистрировано в общем 82 лесных пожара, в этом - 31.
По данным оперативного штаба республики, в Якутии тушат два лесных пожара в Усть-Майском и Томпонском районах на общей площади 27,5 гектара.
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
На юге и в центре Приамурья отменили особый противопожарный режим
06:31
 
ПроисшествияТомпонский районДмитрий СадовникПриродные пожары в России
 
 
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