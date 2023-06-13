https://ria.ru/20230613/pozhar-1877711947.html
В нескольких районах Якутии ввели особый противопожарный режим
В нескольких районах Якутии ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 13.06.2023
В нескольких районах Якутии ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен на территории нескольких районов Якутии, сообщает правительство республики. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T06:53
2023-06-13T06:53
2023-06-13T06:53
происшествия
томпонский район
дмитрий садовник
природные пожары в россии
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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим введен на территории нескольких районов Якутии, сообщает правительство республики. "Особый противопожарный режим сегодня введен на территории городского округа "город Якутск", Алданского, Абыйского, Амгинского, Вилюйского, Усть-Алданского, Усть-Майском, Олёкминского, Эвено-Бытантайского национального районов", - сообщается на сайте ведомства. Также сообщается, что во вторник первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников провел заседание оперативного штаба республики по лесным пожарам. Он поручил ответственным руководителям региона усилить работу по проведению рейдов в лесах. По его словам, в прошлом году в республике на это время было зарегистрировано в общем 82 лесных пожара, в этом - 31. По данным оперативного штаба республики, в Якутии тушат два лесных пожара в Усть-Майском и Томпонском районах на общей площади 27,5 гектара.
https://ria.ru/20230613/rezhim-1877711040.html
томпонский район
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происшествия, томпонский район, дмитрий садовник, природные пожары в россии
Происшествия, Томпонский район, Дмитрий Садовник, Природные пожары в России
В нескольких районах Якутии ввели особый противопожарный режим
Правительство Якутии ввело в нескольких районах особый противопожарный режим