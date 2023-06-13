https://ria.ru/20230613/potoki-1877909640.html

Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ

Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2023

Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ

Главное управление разведки Украины отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ, пишет... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:47

2023-06-13T21:47

2023-06-13T21:47

в мире

украина

сша

сеймур херш

андрей черняков

джо байден

северный поток — 2

северный поток

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главное управление разведки Украины отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ, пишет газета Wall Street Journal. Ранее ряд западных СМИ сообщили, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. Как отмечала Wall Street Journal со ссылкой на источники, ЦРУ летом узнавало у коллег в Киеве, готовят ли они атаку, а позже получило информацию, что Украина отменила свои изначальные планы. Несмотря на это, позже трубопроводы все же были взорваны. "Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отрицал причастность Украины к взрывам, когда во вторник его спросили о запросе ЦРУ", - пишет газета. Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки" от одной из европейских спецслужб. Оказалось, что речь шла о Службе военной разведки Нидерландов (MIVD). Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230610/vinovnye-1877425286.html

https://ria.ru/20230610/terakt-1877367061.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, сеймур херш, андрей черняков, джо байден, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"