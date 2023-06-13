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Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
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21:47 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/potoki-1877909640.html
Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ
Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ
Главное управление разведки Украины отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ, пишет... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:47
2023-06-13T21:47
в мире
украина
сша
сеймур херш
андрей черняков
джо байден
северный поток — 2
северный поток
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главное управление разведки Украины отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ, пишет газета Wall Street Journal. Ранее ряд западных СМИ сообщили, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. Как отмечала Wall Street Journal со ссылкой на источники, ЦРУ летом узнавало у коллег в Киеве, готовят ли они атаку, а позже получило информацию, что Украина отменила свои изначальные планы. Несмотря на это, позже трубопроводы все же были взорваны. "Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отрицал причастность Украины к взрывам, когда во вторник его спросили о запросе ЦРУ", - пишет газета. Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки" от одной из европейских спецслужб. Оказалось, что речь шла о Службе военной разведки Нидерландов (MIVD). Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230610/vinovnye-1877425286.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, сеймур херш, андрей черняков, джо байден, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Украина, США, Сеймур Херш, Андрей Черняков, Джо Байден, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ

WSJ: управление разведки Украины отрицает причастность Киева к атаке на Северные потоки

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главное управление разведки Украины отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее ряд западных СМИ сообщили, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. Как отмечала Wall Street Journal со ссылкой на источники, ЦРУ летом узнавало у коллег в Киеве, готовят ли они атаку, а позже получило информацию, что Украина отменила свои изначальные планы. Несмотря на это, позже трубопроводы все же были взорваны.
"Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отрицал причастность Украины к взрывам, когда во вторник его спросили о запросе ЦРУ", - пишет газета.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки" от одной из европейских спецслужб. Оказалось, что речь шла о Службе военной разведки Нидерландов (MIVD).
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Эксперт прокомментировал новые сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках"
10 июня, 18:47
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
СМИ: ЦРУ сообщало Бельгии данные по теракту на "Северных потоках"
10 июня, 10:34
 
В миреУкраинаСШАСеймур ХершАндрей ЧерняковДжо БайденСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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