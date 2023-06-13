Украина отрицает причастность к атаке на "Северные потоки", пишут СМИ
WSJ: управление разведки Украины отрицает причастность Киева к атаке на Северные потоки
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главное управление разведки Украины отрицает участие Киева в атаке на "Северные потоки" на фоне сообщений СМИ о предупреждениях Украины со стороны ЦРУ, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее ряд западных СМИ сообщили, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. Как отмечала Wall Street Journal со ссылкой на источники, ЦРУ летом узнавало у коллег в Киеве, готовят ли они атаку, а позже получило информацию, что Украина отменила свои изначальные планы. Несмотря на это, позже трубопроводы все же были взорваны.
"Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отрицал причастность Украины к взрывам, когда во вторник его спросили о запросе ЦРУ", - пишет газета.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки" от одной из европейских спецслужб. Оказалось, что речь шла о Службе военной разведки Нидерландов (MIVD).
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.