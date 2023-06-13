https://ria.ru/20230613/poteri-1877915318.html

США получают от Украины сведения о потерях, сообщили в Пентагоне

США получают от Украины сведения о потерях, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 13.06.2023

США получают от Украины сведения о потерях, сообщили в Пентагоне

США получают от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывают это при планировании помощи, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T23:12

2023-06-13T23:12

2023-06-13T23:13

украина

сша

пентагон

нато

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вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США получают от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывают это при планировании помощи, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Сообщения о крупной убыли западной бронетехники в ходе украинского наступления американские власти не комментируют, но включили в очередной пакет поставок 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker. "Разумеется, одна из тем, которые мы обсуждаем с украинцами, - это потеря боевых возможностей на поле боя, все, что не работает, любые системы, которые не функционируют так, как должны. Есть прямая линия связи на разных уровнях в этом здании с украинцами", - сказала Сингх на брифинге для СМИ. Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине сорокового пакета военной техники объемом 325 миллионов долларов из своих запасов что позволяет оперативно перебросить вооружения и боеприпасы в районе боевых действий. Транш выделяется в разгар украинского наступления, которое сопровождается потерями в западной бронетехнике. Помимо Bradley и Stryker, украинцы получат боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 22 миллиона патронов и гранат, защищенные системы связи, взрывчатку и запчасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html

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украина, сша, пентагон, нато, в мире, вооруженные силы украины