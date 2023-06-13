https://ria.ru/20230613/poteri-1877915318.html
США получают от Украины сведения о потерях, сообщили в Пентагоне
США получают от Украины сведения о потерях, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 13.06.2023
США получают от Украины сведения о потерях, сообщили в Пентагоне
США получают от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывают это при планировании помощи, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T23:12
2023-06-13T23:12
2023-06-13T23:13
украина
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США получают от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывают это при планировании помощи, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Сообщения о крупной убыли западной бронетехники в ходе украинского наступления американские власти не комментируют, но включили в очередной пакет поставок 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker. "Разумеется, одна из тем, которые мы обсуждаем с украинцами, - это потеря боевых возможностей на поле боя, все, что не работает, любые системы, которые не функционируют так, как должны. Есть прямая линия связи на разных уровнях в этом здании с украинцами", - сказала Сингх на брифинге для СМИ. Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине сорокового пакета военной техники объемом 325 миллионов долларов из своих запасов что позволяет оперативно перебросить вооружения и боеприпасы в районе боевых действий. Транш выделяется в разгар украинского наступления, которое сопровождается потерями в западной бронетехнике. Помимо Bradley и Stryker, украинцы получат боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 22 миллиона патронов и гранат, защищенные системы связи, взрывчатку и запчасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html
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украина, сша, пентагон, нато, в мире, вооруженные силы украины
Украина, США, Пентагон, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины
США получают от Украины сведения о потерях, сообщили в Пентагоне
В Пентагоне сообщили о получении от Украины сведений о потерях для планирования помощи
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США получают от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывают это при планировании помощи, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сообщения о крупной убыли западной бронетехники в ходе украинского наступления американские власти не комментируют, но включили в очередной пакет поставок 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker.
"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине
"Разумеется, одна из тем, которые мы обсуждаем с украинцами, - это потеря боевых возможностей на поле боя, все, что не работает, любые системы, которые не функционируют так, как должны. Есть прямая линия связи на разных уровнях в этом здании с украинцами", - сказала Сингх на брифинге для СМИ.
Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине сорокового пакета военной техники объемом 325 миллионов долларов из своих запасов что позволяет оперативно перебросить вооружения и боеприпасы в районе боевых действий. Транш выделяется в разгар украинского наступления, которое сопровождается потерями в западной бронетехнике.
Помимо Bradley и Stryker, украинцы получат боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 22 миллиона патронов и гранат, защищенные системы связи, взрывчатку и запчасти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявлял, что США и НАТО
напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву
вносят США, Великобритания, Польша
и Румыния
.
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