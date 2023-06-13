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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:13
2023-06-13T14:13
2023-06-13T14:15
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине