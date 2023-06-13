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Путин заявил, что у Украины практически нет источников валютных поступлений
Путин заявил, что у Украины практически нет источников валютных поступлений - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что у Украины практически нет источников валютных поступлений
Продажа зерна в рамках зерновой сделки - основной источник валютных поступлений Украины, все остальное в стране развалилось, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:13
2023-06-13T19:13
2023-06-13T19:13
украина
киев
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Продажа зерна в рамках зерновой сделки - основной источник валютных поступлений Украины, все остальное в стране развалилось, заявил президент России Владимир Путин. "На сегодняшний день, я могу ошибиться, но мне кажется, что это основной источник валютных поступлений для Украины. Все остальное практически развалилось", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами, говоря о зерновой сделке.
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украина, киев, россия, владимир путин, экономика
Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил, что у Украины практически нет источников валютных поступлений
Путин: основные валютные поступления Украины идут от продажи зерна, остальное развалилось