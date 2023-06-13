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Пентагон назвал объем военной помощи Украине за период работы Байдена - РИА Новости, 13.06.2023
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19:46 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pomosch-1877896648.html
Пентагон назвал объем военной помощи Украине за период работы Байдена
Пентагон назвал объем военной помощи Украине за период работы Байдена - РИА Новости, 13.06.2023
Пентагон назвал объем военной помощи Украине за период работы Байдена
Объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:46
2023-06-13T19:46
в мире
украина
джо байден
пентагон
сша
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов, заявили во вторник в Пентагоне. "Всего Соединенные Штаты договорились о помощи в безопасности для Украины на более чем 40,7 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая более 40 миллиардов долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении Пентагона. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, джо байден, пентагон, сша
В мире, Украина, Джо Байден, Пентагон, США
Пентагон назвал объем военной помощи Украине за период работы Байдена

Пентагон: объем помощи Киеву за время работы Байдена превысил 40,7 миллиарда долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов, заявили во вторник в Пентагоне.
«
"Всего Соединенные Штаты договорились о помощи в безопасности для Украины на более чем 40,7 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая более 40 миллиардов долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении Пентагона.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаДжо БайденПентагонСША
 
 
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