https://ria.ru/20230613/pomosch-1877895744.html

В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон

В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2023

В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон

США в рамках нового пакета помощи передают Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker, сообщил Пентагон. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:36

2023-06-13T19:36

2023-06-13T19:36

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пентагон

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи передают Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker, сообщил Пентагон. Сороковой транш стоимостью 325 миллионов долларов выделяется из наличия американских вооруженных сил в разгар украинского наступления, которое сопровождается потерями в западной бронетехнике. Помимо Bradley и Stryker, украинцы получат боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 22 миллиона патронов и гранат, защищенные системы связи, взрывчатку и запчасти.

https://ria.ru/20230605/pomosch-1876294125.html

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в мире, сша, украина, пентагон