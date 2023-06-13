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В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2023
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19:36 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pomosch-1877895744.html
В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон
В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон - РИА Новости, 13.06.2023
В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон
США в рамках нового пакета помощи передают Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker, сообщил Пентагон. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:36
2023-06-13T19:36
в мире
сша
украина
пентагон
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи передают Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker, сообщил Пентагон. Сороковой транш стоимостью 325 миллионов долларов выделяется из наличия американских вооруженных сил в разгар украинского наступления, которое сопровождается потерями в западной бронетехнике. Помимо Bradley и Stryker, украинцы получат боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 22 миллиона патронов и гранат, защищенные системы связи, взрывчатку и запчасти.
https://ria.ru/20230605/pomosch-1876294125.html
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в мире, сша, украина, пентагон
В мире, США, Украина, Пентагон
В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон

Пентагон: в новый пакет помощи Украине вошли 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker

© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2A2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2A2 Bradley - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2A2 Bradley. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи передают Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker, сообщил Пентагон.
Сороковой транш стоимостью 325 миллионов долларов выделяется из наличия американских вооруженных сил в разгар украинского наступления, которое сопровождается потерями в западной бронетехнике.
Помимо Bradley и Stryker, украинцы получат боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 22 миллиона патронов и гранат, защищенные системы связи, взрывчатку и запчасти.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США
5 июня, 18:40
 
В миреСШАУкраинаПентагон
 
 
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