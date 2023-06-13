https://ria.ru/20230613/pomosch-1877890603.html

Госдеп объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Госдеп объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи - РИА Новости, 13.06.2023

Госдеп объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

США выделяют Украине новый пакет военной помощи, включающий средства ПВО и борьбы с танками, бронетехнику, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:08

2023-06-13T19:08

2023-06-13T19:20

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи, включающий средства ПВО и борьбы с танками, бронетехнику, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, общей стоимостью 325 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Оружие и боеприпасы передаются из наличия Пентагона на фоне украинской наступательной операции."Я санкционирую 40-ю передачу (военного имущества) Украине, которая получит американские вооружения и оборудование на 325 миллионов долларов", - говорится в заявлении Блинкена.Пакет, по его словам, включает критически значимые средства ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые вооружения, бронированную технику и "другое оборудование, которое необходимо для укрепления украинских сил на поле боя".Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.

https://ria.ru/20230610/tramp-1877448657.html

https://ria.ru/20230610/eskalatsiya-1877344503.html

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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, энтони блинкен, россия, пентагон