https://ria.ru/20230613/pomosch-1877828304.html
Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь
Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь - РИА Новости, 13.06.2023
Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:07
2023-06-13T16:07
2023-06-13T16:07
общество
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, участники и ветераны спецоперации, члены их семей могут получать бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. По действующим раннее нормам, все правовые вопросы - оформление социальных льгот, статуса добровольца и другие - военнослужащие решали сами, у частных юристов или за свой счет. Закон позволяет участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876507315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь
Путин подписал закон о праве участников СВО на бесплатную юридическую помощь
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. Соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, участники и ветераны спецоперации, члены их семей могут получать бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.
По действующим раннее нормам, все правовые вопросы - оформление социальных льгот, статуса добровольца и другие - военнослужащие решали сами, у частных юристов или за свой счет.
Закон позволяет участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.
Путин поговорил с участником СВО, спасшим раненых товарищей