https://ria.ru/20230613/pomosch-1877828304.html

Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь

Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь - РИА Новости, 13.06.2023

Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:07

2023-06-13T16:07

2023-06-13T16:07

общество

россия

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, участники и ветераны спецоперации, члены их семей могут получать бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. По действующим раннее нормам, все правовые вопросы - оформление социальных льгот, статуса добровольца и другие - военнослужащие решали сами, у частных юристов или за свой счет. Закон позволяет участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.

https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876507315.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин