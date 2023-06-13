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Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pomosch-1877828304.html
Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь
Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь - РИА Новости, 13.06.2023
Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:07
2023-06-13T16:07
общество
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, участники и ветераны спецоперации, члены их семей могут получать бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. По действующим раннее нормам, все правовые вопросы - оформление социальных льгот, статуса добровольца и другие - военнослужащие решали сами, у частных юристов или за свой счет. Закон позволяет участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876507315.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь

Путин подписал закон о праве участников СВО на бесплатную юридическую помощь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, участники и ветераны спецоперации, члены их семей могут получать бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.
По действующим раннее нормам, все правовые вопросы - оформление социальных льгот, статуса добровольца и другие - военнослужащие решали сами, у частных юристов или за свой счет.
Закон позволяет участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.
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