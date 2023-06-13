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Сахалин отправил пострадавшим в Белгородской области 40 тонн консервов
Сахалин отправил пострадавшим в Белгородской области 40 тонн консервов - РИА Новости, 13.06.2023
Сахалин отправил пострадавшим в Белгородской области 40 тонн консервов
Бизнесмены Сахалина собрали жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ, 40 тонн рыбных консервов, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T04:36
2023-06-13T04:36
2023-06-13T04:49
белгородская область
сахалин
россия
вячеслав гладков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Бизнесмены Сахалина собрали жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ, 40 тонн рыбных консервов, сообщили РИА Новости в правительстве региона."Первая партия гуманитарной помощь весом 20 тонн прибыла в Белгород в День России, 12 июня, оставшиеся 20 тонн поступят в течение ближайших двух дней", - рассказал представитель пресс-службы правительства области.По словам собеседника, на просьбу о помощи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова мгновенно откликнулись сахалинские компании "Континент" и "Зеленая планета". Бизнесмены собрали для пострадавших жителей приграничного субъекта РФ консервы из иваси, сельди и рагу из морепродуктов. Правительство Сахалинской области уже организовывало акцию помощи жителям Белгородской области. Ранее все муниципалитеты островного региона собирали для них продукты, одежду, постельное белье, предметы гигиены, бытовую химию.
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белгородская область, сахалин, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Сахалин, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Сахалин отправил пострадавшим в Белгородской области 40 тонн консервов
Сахалин отправил пострадавшим жителям Белгородской области 40 тонн рыбных консервов