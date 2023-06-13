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Сахалин отправил пострадавшим в Белгородской области 40 тонн консервов - РИА Новости, 13.06.2023
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04:36 13.06.2023 (обновлено: 04:49 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pomosch-1877707481.html
Сахалин отправил пострадавшим в Белгородской области 40 тонн консервов
Сахалин отправил пострадавшим в Белгородской области 40 тонн консервов - РИА Новости, 13.06.2023
Сахалин отправил пострадавшим в Белгородской области 40 тонн консервов
Бизнесмены Сахалина собрали жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ, 40 тонн рыбных консервов, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T04:36
2023-06-13T04:49
белгородская область
сахалин
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Бизнесмены Сахалина собрали жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ, 40 тонн рыбных консервов, сообщили РИА Новости в правительстве региона.&quot;Первая партия гуманитарной помощь весом 20 тонн прибыла в Белгород в День России, 12 июня, оставшиеся 20 тонн поступят в течение ближайших двух дней&quot;, - рассказал представитель пресс-службы правительства области.По словам собеседника, на просьбу о помощи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова мгновенно откликнулись сахалинские компании "Континент" и "Зеленая планета". Бизнесмены собрали для пострадавших жителей приграничного субъекта РФ консервы из иваси, сельди и рагу из морепродуктов. Правительство Сахалинской области уже организовывало акцию помощи жителям Белгородской области. Ранее все муниципалитеты островного региона собирали для них продукты, одежду, постельное белье, предметы гигиены, бытовую химию.
https://ria.ru/20230612/obstrely-1877697956.html
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белгородская область, сахалин, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Сахалин, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Сахалин отправил пострадавшим в Белгородской области 40 тонн консервов

Сахалин отправил пострадавшим жителям Белгородской области 40 тонн рыбных консервов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона "Белгород-Арена" в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны
Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона "Белгород-Арена" в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Бизнесмены Сахалина собрали жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ, 40 тонн рыбных консервов, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
«

"Первая партия гуманитарной помощь весом 20 тонн прибыла в Белгород в День России, 12 июня, оставшиеся 20 тонн поступят в течение ближайших двух дней", - рассказал представитель пресс-службы правительства области.

По словам собеседника, на просьбу о помощи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова мгновенно откликнулись сахалинские компании "Континент" и "Зеленая планета". Бизнесмены собрали для пострадавших жителей приграничного субъекта РФ консервы из иваси, сельди и рагу из морепродуктов.
Правительство Сахалинской области уже организовывало акцию помощи жителям Белгородской области. Ранее все муниципалитеты островного региона собирали для них продукты, одежду, постельное белье, предметы гигиены, бытовую химию.
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Белгородская областьСахалинРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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