https://ria.ru/20230613/pomilovanie-1877892037.html
Путин ответил на вопрос о заключенных, участвующих в спецоперации
Путин ответил на вопрос о заключенных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о заключенных, участвующих в спецоперации
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в специальной военной операции. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:14
2023-06-13T19:14
2023-06-13T19:14
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в специальной военной операции. "Они же получают сразу, я же подписываю помилование", - сказал Путин, отвечая на вопрос военкоров про заключенных, участвующих в спецоперации как "бойцы ЧВК: <...> с одной стороны это действительно героические личности, с другой стороны, вернувшись на гражданку, все ведут себя по-разному, <...> бывают ситуации, когда люди, которые попали туда из заключения, возвращаются на ту же дорожку".
https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844748114.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о заключенных, участвующих в спецоперации
Путин заявил, что подписывает указы о помиловании заключенных-участников спецоперации
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в специальной военной операции.
"Они же получают сразу, я же подписываю помилование", - сказал Путин, отвечая на вопрос военкоров про заключенных, участвующих в спецоперации как "бойцы ЧВК: <...> с одной стороны это действительно героические личности, с другой стороны, вернувшись на гражданку, все ведут себя по-разному, <...> бывают ситуации, когда люди, которые попали туда из заключения, возвращаются на ту же дорожку".
СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации