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Путин ответил на вопрос о заключенных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pomilovanie-1877892037.html
Путин ответил на вопрос о заключенных, участвующих в спецоперации
Путин ответил на вопрос о заключенных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о заключенных, участвующих в спецоперации
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в специальной военной операции. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:14
2023-06-13T19:14
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в специальной военной операции. "Они же получают сразу, я же подписываю помилование", - сказал Путин, отвечая на вопрос военкоров про заключенных, участвующих в спецоперации как "бойцы ЧВК: &lt;...&gt; с одной стороны это действительно героические личности, с другой стороны, вернувшись на гражданку, все ведут себя по-разному, &lt;...&gt; бывают ситуации, когда люди, которые попали туда из заключения, возвращаются на ту же дорожку".
https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844748114.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о заключенных, участвующих в спецоперации

Путин заявил, что подписывает указы о помиловании заключенных-участников спецоперации

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в специальной военной операции.
"Они же получают сразу, я же подписываю помилование", - сказал Путин, отвечая на вопрос военкоров про заключенных, участвующих в спецоперации как "бойцы ЧВК: <...> с одной стороны это действительно героические личности, с другой стороны, вернувшись на гражданку, все ведут себя по-разному, <...> бывают ситуации, когда люди, которые попали туда из заключения, возвращаются на ту же дорожку".
Автобусы с российскими военнослужащими. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации
13 января, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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