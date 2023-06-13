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В Польше признали нездоровую зависимость от США - РИА Новости, 13.06.2023
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13:05 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html
В Польше признали нездоровую зависимость от США
В Польше признали нездоровую зависимость от США - РИА Новости, 13.06.2023
В Польше признали нездоровую зависимость от США
Зависимость Польши от США приобрела нездоровую форму, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения политолог Лешек... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:05
2023-06-13T13:05
польша
сша
россия
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ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Зависимость Польши от США приобрела нездоровую форму, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения политолог Лешек Сыкульский. "Мы считаем зависимость Польши от США зависимостью нездоровой, считаем, что Польша должна сотрудничать с США в экономической, технологической плоскости, однако мы против подчинения польской внешней политики, оборонной политики и политики безопасности интересам Вашингтона", - сказал Сыкульский. Он рассказал, что в настоящее время готовит фильм, рассказывающий о зависимости польских властей от США. "Я готовлю сейчас фильм с рабочим названием "Стоп американизация Польши". В этом фильме мы показываем, как глубоко польские службы, польский государственный аппарат зависим от государственного аппарата США. И сегодня мы считаем это одной из самых важных проблем не только для безопасности Польши, но и для европейской системы равновесия, для европейской системы безопасности", - сказал собеседник агентства. Неправительственная организация Польское антивоенное движение выступает против втягивания Польши в конфликт на Украине и за нормализацию отношений с Россией. Пророссийская организация появилась в стране на фоне значительного ухудшения отношений с РФ в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
https://ria.ru/20230607/trevoga-1876611158.html
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польша, сша, россия
Польша, США, Россия
В Польше признали нездоровую зависимость от США

Политолог Сыкульский считает, что политика Польши не должна подчиняться интересам США

© Fotolia / Marcin MrowkaВид на Краков, Польша
Вид на Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Fotolia / Marcin Mrowka
Вид на Краков, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Зависимость Польши от США приобрела нездоровую форму, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения политолог Лешек Сыкульский.
"Мы считаем зависимость Польши от США зависимостью нездоровой, считаем, что Польша должна сотрудничать с США в экономической, технологической плоскости, однако мы против подчинения польской внешней политики, оборонной политики и политики безопасности интересам Вашингтона", - сказал Сыкульский.
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Он рассказал, что в настоящее время готовит фильм, рассказывающий о зависимости польских властей от США.
"Я готовлю сейчас фильм с рабочим названием "Стоп американизация Польши". В этом фильме мы показываем, как глубоко польские службы, польский государственный аппарат зависим от государственного аппарата США. И сегодня мы считаем это одной из самых важных проблем не только для безопасности Польши, но и для европейской системы равновесия, для европейской системы безопасности", - сказал собеседник агентства.
Неправительственная организация Польское антивоенное движение выступает против втягивания Польши в конфликт на Украине и за нормализацию отношений с Россией.
Пророссийская организация появилась в стране на фоне значительного ухудшения отношений с РФ в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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