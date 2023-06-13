https://ria.ru/20230613/polozhenie-1877852985.html
Путин заявил, что в России нет необходимости в военном положении
Путин заявил, что в России нет необходимости в военном положении - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что в России нет необходимости в военном положении
Необходимости вводить в России военное положение нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:14
2023-06-13T17:14
2023-06-13T19:13
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Необходимости вводить в России военное положение нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле."В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение - нет смысла", - сказал президент.Атаками на Белгородскую область киевский режим пытается перенести фокус российского внимания с других критических для Украины точек, "но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан", заявил президент России Владимир Путин. Президент также отметил, что возможность обстреливать территорию России с территории Украины есть.Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".
https://ria.ru/20230531/polozhenie-1875289127.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: нет необходимости вводить военное положение в стране
Путин с военкоррами
2023-06-13T17:14
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что в России нет необходимости в военном положении
Президент Путин заявил, что вводить военное положение в России нет необходимости
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Необходимости вводить в России военное положение нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле.
"В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение - нет смысла", - сказал президент.
Атаками на Белгородскую область киевский режим пытается перенести фокус российского внимания с других критических для Украины точек, "но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан", заявил президент России Владимир Путин. Президент также отметил, что возможность обстреливать территорию России с территории Украины есть.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".
В Кремле прокомментировали предложение Кадырова ввести военное положение