https://ria.ru/20230613/pogoda-1877753272.html

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в пятницу

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в пятницу - РИА Новости, 13.06.2023

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в пятницу

Солнечная погода без осадков ожидается в столичном регионе на рабочей неделе, температура будет постепенно повышаться - в пятницу по области ожидается до плюс... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:35

2023-06-13T11:35

2023-06-13T11:45

общество

москва

погода

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Солнечная погода без осадков ожидается в столичном регионе на рабочей неделе, температура будет постепенно повышаться - в пятницу по области ожидается до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Днем будет все теплее и теплее. Сегодня в Москве плюс 21-23, завтра уже 23-25. На свой максимум эта волна тепла выйдет в последний рабочий день недели, мы в Москве ожидаем плюс 27-29 градусов, а по области совсем не исключено, что столбики термометров первый раз в этом сезоне преодолеют отметку плюс 30 градусов... Снова самый теплый день в этом году будет, скорее всего, 15 июня, в четверг. В пятницу еще раз обновится этот промежуточный рекорд", - рассказал Леус.Синоптик напомнил, что ранее самым теплым днем в этом сезоне было 18 мая, тогда воздух в Москве прогрелся до плюс 25,9 градуса."Практически всю начавшуюся короткую рабочую неделю столичный регион будет находиться под влиянием очага повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет преимущественно солнечная, дождей не ожидается", - отметил Леус.Специалист подчеркнул, что более теплыми станут и ночи. Если предстоящей ночью в Москве еще около плюс 10 градусов, то к концу рабочей недели, ночные температуры повысятся до плюс 14-15 градусов. При этом сильных ветров и резких колебаний атмосферного давления не ожидается.

https://ria.ru/20230520/elektromobil-1873087504.html

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москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода