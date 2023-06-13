https://ria.ru/20230613/pogoda-1877716174.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 13.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:04

2023-06-13T08:04

2023-06-13T08:26

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Столица останется под влиянием антициклона. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. В столице - плюс 21-23 градуса, в Подмосковье - от плюс 19 до плюс 24 градусов по Цельсию", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры к вечеру покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230610/pogoda-1877437392.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус