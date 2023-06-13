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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 13.06.2023
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08:04 13.06.2023 (обновлено: 08:26 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pogoda-1877716174.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 13.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:04
2023-06-13T08:26
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Столица останется под влиянием антициклона. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. В столице - плюс 21-23 градуса, в Подмосковье - от плюс 19 до плюс 24 градусов по Цельсию", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры к вечеру покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается температура до плюс 23 и без дождей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМолодые люди на Чистопрудном бульваре в Москве
Молодые люди на Чистопрудном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Молодые люди на Чистопрудном бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Столица останется под влиянием антициклона. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. В столице - плюс 21-23 градуса, в Подмосковье - от плюс 19 до плюс 24 градусов по Цельсию", - сказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры к вечеру покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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