https://ria.ru/20230613/pogoda-1877716174.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 13.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:04
2023-06-13T08:04
2023-06-13T08:26
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Столица останется под влиянием антициклона. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. В столице - плюс 21-23 градуса, в Подмосковье - от плюс 19 до плюс 24 градусов по Цельсию", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры к вечеру покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230610/pogoda-1877437392.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается температура до плюс 23 и без дождей