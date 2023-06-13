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Спикер Липецкого облсовета депутатов посетил подшефный Володарский район

Спикер Липецкого облсовета депутатов посетил подшефный Володарский район - РИА Новости, 13.06.2023

Спикер Липецкого облсовета депутатов посетил подшефный Володарский район

Председатель Липецкого областного совета депутатовДмитрий Аверов и вице-губернатор Роман Петрухин посетили подшефный региону Володарский район ДНР и город... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:14

2023-06-13T13:14

2023-06-13T13:14

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

володарский район

мариуполь

сво

спецоперация

днр

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ЛИПЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатовДмитрий Аверов и вице-губернатор Роман Петрухин посетили подшефный региону Володарский район ДНР и город Мариуполь, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.На данный момент при поддержке Липецкой области в Володарском районе и Мариуполе идет активное строительство и реконструкция социальных объектов.В Володарском районе работы ведутся на всех запланированных к ремонту объектах – социальных учреждениях, а также участках коммунальной инфраструктуры.Руководители Липецкой области вместе с коллегами посетили в поселке городского типа Володарское школу, рассчитанную на 432 места. В главном корпусе учреждения уже смонтированы кровля и сети теплоснабжения. Там завершается облицовка фасада, внутри ведутся отделочные работы.По данным пресс-службы, делегация Липецкой области посетила отремонтированную школу в селе Республика. Сюда по инициативе губернатора региона Игоря Артамонова в качестве гуманитарной помощи спикер облсовета доставил новые парты и необходимое оборудование.В ходе поездки Аверов посетил целый ряд образовательных учреждений Володарского района."В детском саду поселка Володарское работы завершены, детская площадка готова, дети рады. В планах ремонт пищевого узла, системы канализации. Все, что запланировано и заявлено, все делается силами строительных организаций Липецкой области с финансированием из областного и федерального бюджетов. Все объекты держим на контроле. Хотелось бы отметить большую роль партии “Единая Россия” в модернизации школьного образования на новых территориях", - приводятся в сообщении слова Аверова.Второй точкой объезда стал город Мариуполь, где делегация посетила многоквартирные дома, которые восстанавливает Липецкая область. В разрушенных многоэтажках поменяли кровлю, окна и двери, провели монтаж системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На месте руководители региона пообщались с жителями. Они отметили, что липецкие строители работают качественно и сдают объекты в установленные сроки.Всего с 2022 года Фондом капремонта Липецкой области отремонтировано 20 объектов: 18 многоквартирных домов, школа и технический лицей. Еще в девяти домах и детсаду работы продолжаются. На объектах восстанавливают пострадавшие в ходе обстрелов крыши, инженерные сети и места общего пользования, проводят работы по усилению строительных конструкций.

https://ria.ru/20230321/vosstanovlenie-1859485526.html

липецкая область

володарский район

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, володарский район, мариуполь, сво, спецоперация, днр, донецкая народная республика