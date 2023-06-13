https://ria.ru/20230613/podshefnye-1877783616.html
Спикер Липецкого облсовета депутатов посетил подшефный Володарский район
Спикер Липецкого облсовета депутатов посетил подшефный Володарский район - РИА Новости, 13.06.2023
Спикер Липецкого облсовета депутатов посетил подшефный Володарский район
Председатель Липецкого областного совета депутатовДмитрий Аверов и вице-губернатор Роман Петрухин посетили подшефный региону Володарский район ДНР и город... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:14
2023-06-13T13:14
2023-06-13T13:14
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
володарский район
мариуполь
сво
спецоперация
днр
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ЛИПЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатовДмитрий Аверов и вице-губернатор Роман Петрухин посетили подшефный региону Володарский район ДНР и город Мариуполь, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.На данный момент при поддержке Липецкой области в Володарском районе и Мариуполе идет активное строительство и реконструкция социальных объектов.В Володарском районе работы ведутся на всех запланированных к ремонту объектах – социальных учреждениях, а также участках коммунальной инфраструктуры.Руководители Липецкой области вместе с коллегами посетили в поселке городского типа Володарское школу, рассчитанную на 432 места. В главном корпусе учреждения уже смонтированы кровля и сети теплоснабжения. Там завершается облицовка фасада, внутри ведутся отделочные работы.По данным пресс-службы, делегация Липецкой области посетила отремонтированную школу в селе Республика. Сюда по инициативе губернатора региона Игоря Артамонова в качестве гуманитарной помощи спикер облсовета доставил новые парты и необходимое оборудование.В ходе поездки Аверов посетил целый ряд образовательных учреждений Володарского района."В детском саду поселка Володарское работы завершены, детская площадка готова, дети рады. В планах ремонт пищевого узла, системы канализации. Все, что запланировано и заявлено, все делается силами строительных организаций Липецкой области с финансированием из областного и федерального бюджетов. Все объекты держим на контроле. Хотелось бы отметить большую роль партии “Единая Россия” в модернизации школьного образования на новых территориях", - приводятся в сообщении слова Аверова.Второй точкой объезда стал город Мариуполь, где делегация посетила многоквартирные дома, которые восстанавливает Липецкая область. В разрушенных многоэтажках поменяли кровлю, окна и двери, провели монтаж системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На месте руководители региона пообщались с жителями. Они отметили, что липецкие строители работают качественно и сдают объекты в установленные сроки.Всего с 2022 года Фондом капремонта Липецкой области отремонтировано 20 объектов: 18 многоквартирных домов, школа и технический лицей. Еще в девяти домах и детсаду работы продолжаются. На объектах восстанавливают пострадавшие в ходе обстрелов крыши, инженерные сети и места общего пользования, проводят работы по усилению строительных конструкций.
https://ria.ru/20230321/vosstanovlenie-1859485526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, володарский район, мариуполь, сво, спецоперация, днр, донецкая народная республика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Володарский район, Мариуполь, СВО, Спецоперация, ДНР, Донецкая Народная Республика
ЛИПЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатовДмитрий Аверов и вице-губернатор Роман Петрухин посетили подшефный региону Володарский район ДНР и город Мариуполь, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
На данный момент при поддержке Липецкой области
в Володарском районе и Мариуполе идет активное строительство и реконструкция социальных объектов.
В Володарском районе работы ведутся на всех запланированных к ремонту объектах – социальных учреждениях, а также участках коммунальной инфраструктуры.
Руководители Липецкой области вместе с коллегами посетили в поселке городского типа Володарское школу, рассчитанную на 432 места. В главном корпусе учреждения уже смонтированы кровля и сети теплоснабжения. Там завершается облицовка фасада, внутри ведутся отделочные работы.
По данным пресс-службы, делегация Липецкой области посетила отремонтированную школу в селе Республика. Сюда по инициативе губернатора региона Игоря Артамонова
в качестве гуманитарной помощи спикер облсовета доставил новые парты и необходимое оборудование.
В ходе поездки Аверов посетил целый ряд образовательных учреждений Володарского района.
"В детском саду поселка Володарское работы завершены, детская площадка готова, дети рады. В планах ремонт пищевого узла, системы канализации. Все, что запланировано и заявлено, все делается силами строительных организаций Липецкой области с финансированием из областного и федерального бюджетов. Все объекты держим на контроле. Хотелось бы отметить большую роль партии “Единая Россия
” в модернизации школьного образования на новых территориях", - приводятся в сообщении слова Аверова.
Более десятка объектов в ДНР восстановят липецкие строители в 2023 году
Второй точкой объезда стал город Мариуполь, где делегация посетила многоквартирные дома, которые восстанавливает Липецкая область. В разрушенных многоэтажках поменяли кровлю, окна и двери, провели монтаж системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На месте руководители региона пообщались с жителями. Они отметили, что липецкие строители работают качественно и сдают объекты в установленные сроки.
Всего с 2022 года Фондом капремонта Липецкой области отремонтировано 20 объектов: 18 многоквартирных домов, школа и технический лицей. Еще в девяти домах и детсаду работы продолжаются. На объектах восстанавливают пострадавшие в ходе обстрелов крыши, инженерные сети и места общего пользования, проводят работы по усилению строительных конструкций.