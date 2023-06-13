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Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 13.06.2023
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16:42 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/podderzhka-1877839586.html
Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми
Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 13.06.2023
Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми
Средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:42
2023-06-13T16:42
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Сегодня на правительстве был рассмотрен законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний. При чем это касается компаний крупного бизнеса, финансовый результат которых - прибыль выше 1 миллиарда рублей. Часть этой прибыли будет направлена в бюджет. Мы договорились о том, что в этом году, если компании заплатят соответствующий налог, то он будет равняться 5%. Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов", - сказал он журналистам. "По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей", - отметил министр.
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экономика, антон силуанов, россия
Экономика, Антон Силуанов, Россия
Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми

Средства разового взноса со сверхприбыли компаний пойдут на поддержку семей с детьми

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Сегодня на правительстве был рассмотрен законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний. При чем это касается компаний крупного бизнеса, финансовый результат которых - прибыль выше 1 миллиарда рублей. Часть этой прибыли будет направлена в бюджет. Мы договорились о том, что в этом году, если компании заплатят соответствующий налог, то он будет равняться 5%. Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов", - сказал он журналистам.
"По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей", - отметил министр.
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