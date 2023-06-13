https://ria.ru/20230613/podderzhka-1877839586.html
Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми
Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 13.06.2023
Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми
Средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:42
2023-06-13T16:42
2023-06-13T16:42
экономика
антон силуанов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Сегодня на правительстве был рассмотрен законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний. При чем это касается компаний крупного бизнеса, финансовый результат которых - прибыль выше 1 миллиарда рублей. Часть этой прибыли будет направлена в бюджет. Мы договорились о том, что в этом году, если компании заплатят соответствующий налог, то он будет равняться 5%. Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов", - сказал он журналистам. "По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей", - отметил министр.
https://ria.ru/20230613/byudzhet-1877810876.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, россия
Экономика, Антон Силуанов, Россия
Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми
Средства разового взноса со сверхприбыли компаний пойдут на поддержку семей с детьми
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Сегодня на правительстве был рассмотрен законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний. При чем это касается компаний крупного бизнеса, финансовый результат которых - прибыль выше 1 миллиарда рублей. Часть этой прибыли будет направлена в бюджет. Мы договорились о том, что в этом году, если компании заплатят соответствующий налог, то он будет равняться 5%. Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов", - сказал он журналистам.
"По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей", - отметил министр.
Плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, заявил Мишустин