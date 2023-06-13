https://ria.ru/20230613/podderzhka-1877839586.html

Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми

Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 13.06.2023

Разовые взносы бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми

Средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:42

2023-06-13T16:42

2023-06-13T16:42

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Сегодня на правительстве был рассмотрен законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний. При чем это касается компаний крупного бизнеса, финансовый результат которых - прибыль выше 1 миллиарда рублей. Часть этой прибыли будет направлена в бюджет. Мы договорились о том, что в этом году, если компании заплатят соответствующий налог, то он будет равняться 5%. Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов", - сказал он журналистам. "По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей", - отметил министр.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, антон силуанов, россия