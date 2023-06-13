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Аксенов рассказал о планах Крыма на ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
10:57 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pmef-1877743393.html
Аксенов рассказал о планах Крыма на ПМЭФ
Аксенов рассказал о планах Крыма на ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Аксенов рассказал о планах Крыма на ПМЭФ
Инвестиционные соглашения на сумму более 200 миллиардов рублей планирует подписать Крым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава Крыма РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:57
2023-06-13T10:57
пмэф-2023
экономика
россия
сергей аксенов (политик)
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Инвестиционные соглашения на сумму более 200 миллиардов рублей планирует подписать Крым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Делегация республики Крым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. По итогам планируется подписать меморандумы и соглашения в сферах строительства, рекреации, промышленности на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей", - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале. Он напомнил , что президент РФ поставил задачу привлечь для развития республики не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций до 2025 года. Аксенов добавил, что эта задача будет выполнена. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, сергей аксенов (политик), фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Сергей Аксенов (политик), Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
Аксенов рассказал о планах Крыма на ПМЭФ

Аксенов: Крым на ПМЭФ планирует подписать соглашения на более 200 миллиардов рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛоготип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Инвестиционные соглашения на сумму более 200 миллиардов рублей планирует подписать Крым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Делегация республики Крым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. По итогам планируется подписать меморандумы и соглашения в сферах строительства, рекреации, промышленности на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей", - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.
Он напомнил , что президент РФ поставил задачу привлечь для развития республики не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций до 2025 года. Аксенов добавил, что эта задача будет выполнена.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами
7 июня, 14:43
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияСергей Аксенов (политик)Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
 
 
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