https://ria.ru/20230613/pmef-1877743393.html

Аксенов рассказал о планах Крыма на ПМЭФ

Аксенов рассказал о планах Крыма на ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023

Аксенов рассказал о планах Крыма на ПМЭФ

Инвестиционные соглашения на сумму более 200 миллиардов рублей планирует подписать Крым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава Крыма РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:57

2023-06-13T10:57

2023-06-13T10:57

пмэф-2023

экономика

россия

сергей аксенов (политик)

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Инвестиционные соглашения на сумму более 200 миллиардов рублей планирует подписать Крым на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Делегация республики Крым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. По итогам планируется подписать меморандумы и соглашения в сферах строительства, рекреации, промышленности на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей", - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале. Он напомнил , что президент РФ поставил задачу привлечь для развития республики не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций до 2025 года. Аксенов добавил, что эта задача будет выполнена. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230607/lavrov-1877513474.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, сергей аксенов (политик), фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)