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Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 13.06.2023
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Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
09:39 13.06.2023 (обновлено: 10:06 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pmef-1877726305.html
Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023
Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 13.06.2023
Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023
РИА Новости получило статус официального фотохоста XXVI Петербургского международного экономического форума, который состоится 14-17 июня. В этом статусе... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:39
2023-06-13T10:06
новости агентства
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
пмэф-2023
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. РИА Новости получило статус официального фотохоста XXVI Петербургского международного экономического форума, который состоится 14-17 июня. В этом статусе агентство будет осуществлять съемки и поставлять эксклюзивный контент со всех площадок ПМЭФ-2023.Снимки фотожурналистов РИА Новости будут публиковаться в тематическом разделе на сайте медиабанка. В дни работы форума представители СМИ и все желающие получат доступ к разделу и возможность свободного скачивания фотографий.Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных деловых событий в мире.ПМЭФ проводится уже 26 лет, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Форум объединяет представителей деловых кругов для обсуждения вопросов российской и мировой экономики. В 2022 году в нем приняли участие более 14 000 человек из 130 стран, в том числе главы государств, руководители крупнейших компаний и ключевые эксперты.Главная тема ПМЭФ-2023 — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Основная программа деловых мероприятий форума будет разделена на пять тематических блоков, посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях существующего международного давления, развитию рынка труда, построению технологического суверенитета, а также стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан. Всего в рамках основной деловой программы запланировано более 150 сессий и бизнес-встреч.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877717292.html
РИА Новости
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2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
новости агентства, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
Новости агентства, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), ПМЭФ-2023
Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023

РИА Новости получило статус официального фотохоста ПМЭФ-2023

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛоготип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. РИА Новости получило статус официального фотохоста XXVI Петербургского международного экономического форума, который состоится 14-17 июня. В этом статусе агентство будет осуществлять съемки и поставлять эксклюзивный контент со всех площадок ПМЭФ-2023.
Снимки фотожурналистов РИА Новости будут публиковаться в тематическом разделе на сайте медиабанка. В дни работы форума представители СМИ и все желающие получат доступ к разделу и возможность свободного скачивания фотографий.
Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных деловых событий в мире.
ПМЭФ проводится уже 26 лет, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Форум объединяет представителей деловых кругов для обсуждения вопросов российской и мировой экономики. В 2022 году в нем приняли участие более 14 000 человек из 130 стран, в том числе главы государств, руководители крупнейших компаний и ключевые эксперты.
Главная тема ПМЭФ-2023 — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Основная программа деловых мероприятий форума будет разделена на пять тематических блоков, посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях существующего международного давления, развитию рынка труда, построению технологического суверенитета, а также стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан. Всего в рамках основной деловой программы запланировано более 150 сессий и бизнес-встреч.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ
Вчера, 08:20
 
ПМЭФ-2023Новости агентстваФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
 
 
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