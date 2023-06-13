https://ria.ru/20230613/pmef-1877726305.html

Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023

Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 13.06.2023

Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023

РИА Новости получило статус официального фотохоста XXVI Петербургского международного экономического форума, который состоится 14-17 июня. В этом статусе... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:39

2023-06-13T09:39

2023-06-13T10:06

новости агентства

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

пмэф-2023

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. РИА Новости получило статус официального фотохоста XXVI Петербургского международного экономического форума, который состоится 14-17 июня. В этом статусе агентство будет осуществлять съемки и поставлять эксклюзивный контент со всех площадок ПМЭФ-2023.Снимки фотожурналистов РИА Новости будут публиковаться в тематическом разделе на сайте медиабанка. В дни работы форума представители СМИ и все желающие получат доступ к разделу и возможность свободного скачивания фотографий.Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных деловых событий в мире.ПМЭФ проводится уже 26 лет, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Форум объединяет представителей деловых кругов для обсуждения вопросов российской и мировой экономики. В 2022 году в нем приняли участие более 14 000 человек из 130 стран, в том числе главы государств, руководители крупнейших компаний и ключевые эксперты.Главная тема ПМЭФ-2023 — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Основная программа деловых мероприятий форума будет разделена на пять тематических блоков, посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях существующего международного давления, развитию рынка труда, построению технологического суверенитета, а также стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан. Всего в рамках основной деловой программы запланировано более 150 сессий и бизнес-встреч.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877717292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости агентства, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)