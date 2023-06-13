https://ria.ru/20230613/pmef-1877717292.html

Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ

Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ

Настроение у российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023 в целом позитивное: промышленность чувствует себя бодро, что подтверждает статистика, сообщил в интервью РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:20

2023-06-13T08:20

2023-06-13T08:20

пмэф-2023

экономика

россия

денис мантуров

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Настроение у российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023 в целом позитивное: промышленность чувствует себя бодро, что подтверждает статистика, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Что касается текущего года, в преддверии ПМЭФ, настроение в целом позитивное. За май еще статистики нет, но оперативные данные по отраслям говорят о том, что в обрабатывающих отраслях промышленности продолжается восстановительный рост. А что касается результатов мая, то индекс PMI (индекс деловой активности - ред.) выше предыдущего месяца - вырос до 53,5 пункта против 52,6 пункта месяцем ранее. Это говорит о том, что настрой у предприятий промышленности достаточно бодрый", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230608/pmef-1877510790.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)