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Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
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08:20 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pmef-1877717292.html
Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ
Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ
Настроение у российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023 в целом позитивное: промышленность чувствует себя бодро, что подтверждает статистика, сообщил в интервью РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:20
2023-06-13T08:20
пмэф-2023
экономика
россия
денис мантуров
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Настроение у российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023 в целом позитивное: промышленность чувствует себя бодро, что подтверждает статистика, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Что касается текущего года, в преддверии ПМЭФ, настроение в целом позитивное. За май еще статистики нет, но оперативные данные по отраслям говорят о том, что в обрабатывающих отраслях промышленности продолжается восстановительный рост. А что касается результатов мая, то индекс PMI (индекс деловой активности - ред.) выше предыдущего месяца - вырос до 53,5 пункта против 52,6 пункта месяцем ранее. Это говорит о том, что настрой у предприятий промышленности достаточно бодрый", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ПМЭФ-2023
Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ

Вице-премьер Мантуров: настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ позитивное

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Подготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Настроение у российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023 в целом позитивное: промышленность чувствует себя бодро, что подтверждает статистика, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается текущего года, в преддверии ПМЭФ, настроение в целом позитивное. За май еще статистики нет, но оперативные данные по отраслям говорят о том, что в обрабатывающих отраслях промышленности продолжается восстановительный рост. А что касается результатов мая, то индекс PMI (индекс деловой активности - ред.) выше предыдущего месяца - вырос до 53,5 пункта против 52,6 пункта месяцем ранее. Это говорит о том, что настрой у предприятий промышленности достаточно бодрый", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой
8 июня, 14:19
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияДенис МантуровПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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