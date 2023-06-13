https://ria.ru/20230613/pmef-1877717292.html
Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ
Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ
Настроение у российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023 в целом позитивное: промышленность чувствует себя бодро, что подтверждает статистика, сообщил в интервью РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:20
2023-06-13T08:20
2023-06-13T08:20
пмэф-2023
экономика
россия
денис мантуров
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877623191_0:64:3098:1807_1920x0_80_0_0_16a9f7a25cfbb51f0e98811360f8f899.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Настроение у российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023 в целом позитивное: промышленность чувствует себя бодро, что подтверждает статистика, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Что касается текущего года, в преддверии ПМЭФ, настроение в целом позитивное. За май еще статистики нет, но оперативные данные по отраслям говорят о том, что в обрабатывающих отраслях промышленности продолжается восстановительный рост. А что касается результатов мая, то индекс PMI (индекс деловой активности - ред.) выше предыдущего месяца - вырос до 53,5 пункта против 52,6 пункта месяцем ранее. Это говорит о том, что настрой у предприятий промышленности достаточно бодрый", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230608/pmef-1877510790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877623191_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_b5e35275efbc9578d03310f893767a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров оценил настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ
Вице-премьер Мантуров: настроение российских бизнесменов в преддверии ПМЭФ позитивное