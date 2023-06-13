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Море позитива. В Москве открылся самый большой в России пляжный клуб - РИА Новости, 13.06.2023
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Туризм
 
14:42 13.06.2023 (обновлено: 16:47 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/plyazh-1877759070.html
Море позитива. В Москве открылся самый большой в России пляжный клуб
Море позитива. В Москве открылся самый большой в России пляжный клуб - РИА Новости, 13.06.2023
Море позитива. В Москве открылся самый большой в России пляжный клуб
В крытом парке "Остров мечты" в Москве открылся крупнейший в России пляжный комплекс: несколько видов бассейнов, кафе, рестораны. О том, как оказаться на море,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:42
2023-06-13T16:47
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В крытом парке "Остров мечты" в Москве открылся крупнейший в России пляжный комплекс: несколько видов бассейнов, кафе, рестораны. О том, как оказаться на море, не выезжая из столицы, — в фотоленте РИА Новости.
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Море позитива. В Москве открылся самый большой в России пляжный клуб

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В крытом парке "Остров мечты" в Москве открылся крупнейший в России пляжный комплекс: несколько видов бассейнов, кафе, рестораны. О том, как оказаться на море, не выезжая из столицы, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Культура beach club, или пляжных клубов, для зарубежных курортов у моря — дело привычное. Скучающая публика где-нибудь на Искье, в Марбелье или на Ибице устремляется на побережье каждый уик-энд. Теперь и в Москве появилось место, где можно сфотографироваться, выложить кадр в соцсети с текстом "Решили тут на выходные рвануть на море" — и друзья поверят. А в том, что вместо вида на океан — пейзажи Нагатинской поймы, даже что-то есть.

На открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве

Культура beach club, или пляжных клубов, для зарубежных курортов у моря — дело привычное. Скучающая публика где-нибудь на Искье, в Марбелье или на Ибице устремляется на побережье каждый уик-энд. Теперь и в Москве появилось место, где можно сфотографироваться, выложить кадр в соцсети с текстом "Решили тут на выходные рвануть на море" — и друзья поверят. А в том, что вместо вида на океан — пейзажи Нагатинской поймы, даже что-то есть.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На территории парка "Остров мечты" открылся самый большой в России пляжный клуб с бассейнами на свежем воздухе — Dream Beach club. Первые посетители оценили его 12 июня.

Посетители на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве

На территории парка "Остров мечты" открылся самый большой в России пляжный клуб с бассейнами на свежем воздухе — Dream Beach club. Первые посетители оценили его 12 июня.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На открытии гостей ждал концерт с участием певицы Полины Гагариной, NILETTO, DJ Rampasso и других известных исполнителей. Каждую субботу в комплексе обещают проводить такие выступления с 19:00. Но строго до 23:00 — район-то спальный.

Посетители на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве

На открытии гостей ждал концерт с участием певицы Полины Гагариной, NILETTO, DJ Rampasso и других известных исполнителей. Каждую субботу в комплексе обещают проводить такие выступления с 19:00. Но строго до 23:00 — район-то спальный.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

С 12 июня для посетителей проходят спортивные тренировки, квесты, водные и пляжные игры, а также детские мастер-классы. Большая анимационная программа — каждую неделю, с четверга по воскресенье.

Выступление синхронисток на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве

С 12 июня для посетителей проходят спортивные тренировки, квесты, водные и пляжные игры, а также детские мастер-классы. Большая анимационная программа — каждую неделю, с четверга по воскресенье.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Гордость клуба — огромный бассейн площадью 1,7 тысячи квадратных метров и глубиной до 1,7 метра. Есть отдельно детский — с водными горками, водопадом и лабиринтами. Любителям экстрима стоит окунуться в волновой бассейн протяженностью 30 метров, который позволит попробовать свои силы в серфинге.

Девушка на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве

Гордость клуба — огромный бассейн площадью 1,7 тысячи квадратных метров и глубиной до 1,7 метра. Есть отдельно детский — с водными горками, водопадом и лабиринтами. Любителям экстрима стоит окунуться в волновой бассейн протяженностью 30 метров, который позволит попробовать свои силы в серфинге.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Все бассейны с подогревом, вода может прогреваться до 32 градусов, сообщили в пресс-службе. Пляжный клуб планирует проработать пять месяцев, но в дальнейшем может быть открыт и зимой, заявили в администрации. Все будет зависеть от погодных условий.

На открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве

Все бассейны с подогревом, вода может прогреваться до 32 градусов, сообщили в пресс-службе. Пляжный клуб планирует проработать пять месяцев, но в дальнейшем может быть открыт и зимой, заявили в администрации. Все будет зависеть от погодных условий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Стоимость билета — 1750 рублей в будние дни и 2500 рублей в выходные. В эту сумму входят место на лежаке, полотенце. По словам представителя пресс-службы, комплекс ежедневно может принимать до 3,5 тысячи гостей.

Посетители на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве

Стоимость билета — 1750 рублей в будние дни и 2500 рублей в выходные. В эту сумму входят место на лежаке, полотенце. По словам представителя пресс-службы, комплекс ежедневно может принимать до 3,5 тысячи гостей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
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