Море позитива. В Москве открылся самый большой в России пляжный клуб

Культура beach club, или пляжных клубов, для зарубежных курортов у моря — дело привычное. Скучающая публика где-нибудь на Искье, в Марбелье или на Ибице устремляется на побережье каждый уик-энд. Теперь и в Москве появилось место, где можно сфотографироваться, выложить кадр в соцсети с текстом "Решили тут на выходные рвануть на море" — и друзья поверят. А в том, что вместо вида на океан — пейзажи Нагатинской поймы, даже что-то есть.