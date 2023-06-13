Море позитива. В Москве открылся самый большой в России пляжный клуб

Культура beach club, или пляжных клубов, для зарубежных курортов у моря — дело привычное. Скучающая публика где-нибудь на Искье, в Марбелье или на Ибице устремляется на побережье каждый уик-энд. Теперь и в Москве появилось место, где можно сфотографироваться, выложить кадр в соцсети с текстом "Решили тут на выходные рвануть на море" — и друзья поверят. А в том, что вместо вида на океан — пейзажи Нагатинской поймы, даже что-то есть.
Культура beach club, или пляжных клубов, для зарубежных курортов у моря — дело привычное. Скучающая публика где-нибудь на Искье, в Марбелье или на Ибице устремляется на побережье каждый уик-энд. Теперь и в Москве появилось место, где можно сфотографироваться, выложить кадр в соцсети с текстом "Решили тут на выходные рвануть на море" — и друзья поверят. А в том, что вместо вида на океан — пейзажи Нагатинской поймы, даже что-то есть.
На территории парка "Остров мечты" открылся самый большой в России пляжный клуб с бассейнами на свежем воздухе — Dream Beach club. Первые посетители оценили его 12 июня.
На территории парка "Остров мечты" открылся самый большой в России пляжный клуб с бассейнами на свежем воздухе — Dream Beach club. Первые посетители оценили его 12 июня.
На открытии гостей ждал концерт с участием певицы Полины Гагариной, NILETTO, DJ Rampasso и других известных исполнителей. Каждую субботу в комплексе обещают проводить такие выступления с 19:00. Но строго до 23:00 — район-то спальный.
На открытии гостей ждал концерт с участием певицы Полины Гагариной, NILETTO, DJ Rampasso и других известных исполнителей. Каждую субботу в комплексе обещают проводить такие выступления с 19:00. Но строго до 23:00 — район-то спальный.
С 12 июня для посетителей проходят спортивные тренировки, квесты, водные и пляжные игры, а также детские мастер-классы. Большая анимационная программа — каждую неделю, с четверга по воскресенье.
С 12 июня для посетителей проходят спортивные тренировки, квесты, водные и пляжные игры, а также детские мастер-классы. Большая анимационная программа — каждую неделю, с четверга по воскресенье.
Гордость клуба — огромный бассейн площадью 1,7 тысячи квадратных метров и глубиной до 1,7 метра. Есть отдельно детский — с водными горками, водопадом и лабиринтами. Любителям экстрима стоит окунуться в волновой бассейн протяженностью 30 метров, который позволит попробовать свои силы в серфинге.
Гордость клуба — огромный бассейн площадью 1,7 тысячи квадратных метров и глубиной до 1,7 метра. Есть отдельно детский — с водными горками, водопадом и лабиринтами. Любителям экстрима стоит окунуться в волновой бассейн протяженностью 30 метров, который позволит попробовать свои силы в серфинге.
Все бассейны с подогревом, вода может прогреваться до 32 градусов, сообщили в пресс-службе. Пляжный клуб планирует проработать пять месяцев, но в дальнейшем может быть открыт и зимой, заявили в администрации. Все будет зависеть от погодных условий.
Все бассейны с подогревом, вода может прогреваться до 32 градусов, сообщили в пресс-службе. Пляжный клуб планирует проработать пять месяцев, но в дальнейшем может быть открыт и зимой, заявили в администрации. Все будет зависеть от погодных условий.
Стоимость билета — 1750 рублей в будние дни и 2500 рублей в выходные. В эту сумму входят место на лежаке, полотенце. По словам представителя пресс-службы, комплекс ежедневно может принимать до 3,5 тысячи гостей.
Стоимость билета — 1750 рублей в будние дни и 2500 рублей в выходные. В эту сумму входят место на лежаке, полотенце. По словам представителя пресс-службы, комплекс ежедневно может принимать до 3,5 тысячи гостей.