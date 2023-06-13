https://ria.ru/20230613/plan-1877910410.html

Госдеп отказался комментировать новые сообщения в СМИ по "Северным потокам"

Госдеп отказался комментировать новые сообщения в СМИ по "Северным потокам" - РИА Новости, 13.06.2023

Госдеп отказался комментировать новые сообщения в СМИ по "Северным потокам"

США не намерены комментировать частные дипломатические переговоры с Украиной, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:57

2023-06-13T21:57

2023-06-13T21:57

в мире

сша

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

сеймур херш

джо байден

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. США не намерены комментировать частные дипломатические переговоры с Украиной, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос о публикациях в прессе относительно того, что в Вашингтоне заранее знали о планах Киева атаковать "Северные потоки" и ЦРУ предостерегало украинские власти от этого шага. "Относительно данного вопроса, мы не собираемся комментировать частные дипломатические обсуждения, которые мы ведем с украинскими властями", - сообщил он журналистам на брифинге. Миллер добавил, что ряд стран в настоящее время ведут "независимые расследования" атак на "Cеверные потоки" и Штаты ждут завершения этого процесса. Ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщила, что ЦРУ за три месяца до диверсии призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. Переданная голландской разведкой информация оказалась очень похожа на план, реализованный 26 сентября, когда произошла диверсия на "Северных потоках". Ранее газета Washington Post сообщила, что Вашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки" от одной из европейских спецслужб. Оказалось, что речь шла о Службе военной разведки Нидерландов (MIVD). Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html

https://ria.ru/20230610/kompaniya-1877363986.html

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в мире, сша, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", сеймур херш, джо байден, государственный департамент сша