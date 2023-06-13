https://ria.ru/20230613/pererabotka-1877719579.html

Абрамченко призвала стимулировать переработку одежды

Абрамченко призвала стимулировать переработку одежды - РИА Новости, 13.06.2023

Абрамченко призвала стимулировать переработку одежды

Введение правового запрета на выброс старого текстиля и одежды, скорее всего, не будет работать России, необходимо стимулировать раздельный сбор мусора и его... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:54

2023-06-13T08:54

2023-06-13T08:54

пмэф-2023

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

российский экологический оператор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796084086_0:14:3386:1919_1920x0_80_0_0_e1a289a8ea0d339e26a95337a180f97a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Введение правового запрета на выброс старого текстиля и одежды, скорее всего, не будет работать России, необходимо стимулировать раздельный сбор мусора и его дальнейшую утилизацию и переработку, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В минувший четверг с инициативой о запрете выбрасывать одежду в обычные контейнеры из-за вреда экологии выступил Российский экологический оператор (РЭО). "Вообще запреты работают плохо, нужно стимулировать и создавать условия для раздельного накопления отходов. Где есть возможность - все, что подлежит переработке, собрать отдельно в сухом виде и дальше это утилизировать. Не через запреты нужно идти, а через обеспечение возможностей", - считает Абрамченко. Она отметила, что если есть возможность дать вторую жизнь бывшей в употреблении одежде и вообще любому текстилю, "это нужно делать, в том числе, с привлечением специальных фондов и организаций, в которых люди – энтузиасты своего дела создают условия, чтобы одежду можно было передать нуждающимся людям или на переработку". "Есть ребята, которые занимаются производством новой одежды из бывшего в употреблении текстиля, - и это тоже очень важное направление. А тот текстиль, который не подлежит передаче людям, не подлежит переработке в новую одежду, можно перерабатывать, например, на производстве ветоши или перчаток для строительной отрасли. Это все направления экономики замкнутого цикла, и мы системно работаем с этим направлением с Российским экологическим оператором", - заключила вице-премьер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230421/prosrochka-1866965668.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), российский экологический оператор, россия