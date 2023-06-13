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Абрамченко призвала стимулировать переработку одежды - РИА Новости, 13.06.2023
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08:54 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pererabotka-1877719579.html
Абрамченко призвала стимулировать переработку одежды
Абрамченко призвала стимулировать переработку одежды - РИА Новости, 13.06.2023
Абрамченко призвала стимулировать переработку одежды
Введение правового запрета на выброс старого текстиля и одежды, скорее всего, не будет работать России, необходимо стимулировать раздельный сбор мусора и его... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:54
2023-06-13T08:54
пмэф-2023
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
российский экологический оператор
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Введение правового запрета на выброс старого текстиля и одежды, скорее всего, не будет работать России, необходимо стимулировать раздельный сбор мусора и его дальнейшую утилизацию и переработку, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В минувший четверг с инициативой о запрете выбрасывать одежду в обычные контейнеры из-за вреда экологии выступил Российский экологический оператор (РЭО). "Вообще запреты работают плохо, нужно стимулировать и создавать условия для раздельного накопления отходов. Где есть возможность - все, что подлежит переработке, собрать отдельно в сухом виде и дальше это утилизировать. Не через запреты нужно идти, а через обеспечение возможностей", - считает Абрамченко. Она отметила, что если есть возможность дать вторую жизнь бывшей в употреблении одежде и вообще любому текстилю, "это нужно делать, в том числе, с привлечением специальных фондов и организаций, в которых люди – энтузиасты своего дела создают условия, чтобы одежду можно было передать нуждающимся людям или на переработку". "Есть ребята, которые занимаются производством новой одежды из бывшего в употреблении текстиля, - и это тоже очень важное направление. А тот текстиль, который не подлежит передаче людям, не подлежит переработке в новую одежду, можно перерабатывать, например, на производстве ветоши или перчаток для строительной отрасли. Это все направления экономики замкнутого цикла, и мы системно работаем с этим направлением с Российским экологическим оператором", - заключила вице-премьер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), российский экологический оператор, россия
ПМЭФ-2023, Виктория Абрамченко, Петербургский международный экономический форум (фонд), Российский экологический оператор, Россия
ПМЭФ-2023
Абрамченко призвала стимулировать переработку одежды

Абрамченко: запрет на выброс одежды в России не сработает, надо стимулировать переработку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Введение правового запрета на выброс старого текстиля и одежды, скорее всего, не будет работать России, необходимо стимулировать раздельный сбор мусора и его дальнейшую утилизацию и переработку, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
В минувший четверг с инициативой о запрете выбрасывать одежду в обычные контейнеры из-за вреда экологии выступил Российский экологический оператор (РЭО).
"Вообще запреты работают плохо, нужно стимулировать и создавать условия для раздельного накопления отходов. Где есть возможность - все, что подлежит переработке, собрать отдельно в сухом виде и дальше это утилизировать. Не через запреты нужно идти, а через обеспечение возможностей", - считает Абрамченко.
Она отметила, что если есть возможность дать вторую жизнь бывшей в употреблении одежде и вообще любому текстилю, "это нужно делать, в том числе, с привлечением специальных фондов и организаций, в которых люди – энтузиасты своего дела создают условия, чтобы одежду можно было передать нуждающимся людям или на переработку".
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"Есть ребята, которые занимаются производством новой одежды из бывшего в употреблении текстиля, - и это тоже очень важное направление. А тот текстиль, который не подлежит передаче людям, не подлежит переработке в новую одежду, можно перерабатывать, например, на производстве ветоши или перчаток для строительной отрасли. Это все направления экономики замкнутого цикла, и мы системно работаем с этим направлением с Российским экологическим оператором", - заключила вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Виктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Российский экологический операторРоссия
 
 
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