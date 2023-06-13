Рейтинг@Mail.ru
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 13.06.2023 (обновлено: 13:57 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pasport-1877793947.html
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов - РИА Новости, 13.06.2023
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов
Более 250 тысяч российских паспортов выдали жителям Запорожской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:52
2023-06-13T13:57
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
запорожская область
россия
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766513450b7414cc780345e24e0e0256.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 250 тысяч российских паспортов выдали жителям Запорожской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Запорожской области продолжается активная работа по выдаче российских паспортов. Сотрудники подразделений по делам миграции ГУ МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 тысяч заявлений от местных жителей на приобретение гражданства Российской Федерации, выдали более 250 тысяч российских паспортов", - сказала Волк. По ее словам, работа по паспортизации – это один из приоритетов в деятельности полиции региона. Волк отметила, что в области созданы 18 выездных групп, сотрудники которых работают в отдаленных населенных пунктах. В феврале в МВД России сообщили РИА Новости, что более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения субъектов в состав страны.
https://ria.ru/20230501/pasport-1868927035.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207400_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7bb760d11d7dfc8ecda0b8315d5d5227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), запорожская область, россия, ирина волк
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Запорожская область, Россия, Ирина Волк
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов

Представитель МВД Волк: в Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 250 тысяч российских паспортов выдали жителям Запорожской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Запорожской области продолжается активная работа по выдаче российских паспортов. Сотрудники подразделений по делам миграции ГУ МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 тысяч заявлений от местных жителей на приобретение гражданства Российской Федерации, выдали более 250 тысяч российских паспортов", - сказала Волк.
По ее словам, работа по паспортизации – это один из приоритетов в деятельности полиции региона. Волк отметила, что в области созданы 18 выездных групп, сотрудники которых работают в отдаленных населенных пунктах.
В феврале в МВД России сообщили РИА Новости, что более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения субъектов в состав страны.
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России
1 мая, 07:43
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Запорожская областьРоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала