https://ria.ru/20230613/pasport-1877793947.html

Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов

Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов - РИА Новости, 13.06.2023

Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов

Более 250 тысяч российских паспортов выдали жителям Запорожской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:52

2023-06-13T13:52

2023-06-13T13:57

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

запорожская область

россия

ирина волк

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 250 тысяч российских паспортов выдали жителям Запорожской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Запорожской области продолжается активная работа по выдаче российских паспортов. Сотрудники подразделений по делам миграции ГУ МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 тысяч заявлений от местных жителей на приобретение гражданства Российской Федерации, выдали более 250 тысяч российских паспортов", - сказала Волк. По ее словам, работа по паспортизации – это один из приоритетов в деятельности полиции региона. Волк отметила, что в области созданы 18 выездных групп, сотрудники которых работают в отдаленных населенных пунктах. В феврале в МВД России сообщили РИА Новости, что более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения субъектов в состав страны.

https://ria.ru/20230501/pasport-1868927035.html

запорожская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), запорожская область, россия, ирина волк