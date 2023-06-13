https://ria.ru/20230613/pasport-1877793947.html
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов - РИА Новости, 13.06.2023
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов
Более 250 тысяч российских паспортов выдали жителям Запорожской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:52
2023-06-13T13:52
2023-06-13T13:57
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
запорожская область
россия
ирина волк
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 250 тысяч российских паспортов выдали жителям Запорожской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Запорожской области продолжается активная работа по выдаче российских паспортов. Сотрудники подразделений по делам миграции ГУ МВД России по Запорожской области приняли порядка 270 тысяч заявлений от местных жителей на приобретение гражданства Российской Федерации, выдали более 250 тысяч российских паспортов", - сказала Волк. По ее словам, работа по паспортизации – это один из приоритетов в деятельности полиции региона. Волк отметила, что в области созданы 18 выездных групп, сотрудники которых работают в отдаленных населенных пунктах. В феврале в МВД России сообщили РИА Новости, что более 8 тысяч жителей новых российских регионов ежедневно обращаются с заявлениями о выдаче паспорта РФ после вхождения субъектов в состав страны.
https://ria.ru/20230501/pasport-1868927035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), запорожская область, россия, ирина волк
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Запорожская область, Россия, Ирина Волк
Жителям Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов
Представитель МВД Волк: в Запорожской области выдали более 250 тысяч российских паспортов