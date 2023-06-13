https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877907313.html

Белоруссия получила от России оружие с зарядом втрое мощнее, чем в Хиросиме

Белоруссия получила от России оружие с зарядом втрое мощнее, чем в Хиросиме - РИА Новости, 13.06.2023

Белоруссия получила от России оружие с зарядом втрое мощнее, чем в Хиросиме

Москва предоставила Минску ядерное оружие в три раза мощнее того, которое использовалось для взрывов в Хиросиме и Нагасаки, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:20

2023-06-13T21:20

2023-06-13T22:18

белоруссия

александр лукашенко

в мире

россия

хиросима (префектура)

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg

МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Москва предоставила Минску ядерное оружие в три раза мощнее того, которое использовалось для взрывов в Хиросиме и Нагасаки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1", видео разместил Telegram-канал "Пул Первого"."Мы получили от России ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие", — сказал он.На вопрос журналистки Ольги Скабеевой, не боялся ли Лукашенко стать "целью", разместив в республике такое оружие, он ответил: "А сейчас я кто? Сейчас я — еще большая цель. Цель еще такая, что мне ответить сложно". Президент упомянул, что предлагал Владимиру Путину оснастить ядерными зарядами белорусские РСЗО "Полонез", однако тот заявил, что России проще поставить "Искандеры" с такими боеприпасами.Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия всегда была целью для врагов. По его словам, республику хотели "порвать на куски" с 2020 года. При этом глава государства подчеркнул, что против страны с ядерным оружием еще никто не воевал.Лукашенко также ответил на вопрос, получила ли Белоруссия эти снаряды."Не все, потихоньку. Как только все завезем — оно будет рассредоточено по Беларуси", — отметил он.Президент добавил, что в хранилищ в республике — "как собак в деревне". Он подчеркнул, что на сегодня восстановили пяти-шесть из них и эта работа продолжится. Помимо этого, Лукашенко затронул тему согласования действий с Россией в случае применения ядерных снарядов."Часто слышу: а, вот, это российское оружие, без России ничего он не применит… Слушайте, если начнется война, я что — буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял; он позвонил — я снял; в любой момент! Поэтому — ну что тут за проблема: согласовать нанесение какого-то там удара? Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Тут мы договорились. Пусть враги трепещут!" — резюмировал белорусский лидер.В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.В апреле Вооруженным силам республики поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.

https://ria.ru/20230528/tyao-1874703580.html

https://ria.ru/20230613/syao-1877781476.html

https://ria.ru/20230404/oruzhie-1862854814.html

белоруссия

россия

хиросима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, александр лукашенко, в мире, россия, хиросима (префектура), ядерное оружие