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Белоруссия получила от России оружие с зарядом втрое мощнее, чем в Хиросиме - РИА Новости, 13.06.2023
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21:20 13.06.2023 (обновлено: 22:18 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877907313.html
Белоруссия получила от России оружие с зарядом втрое мощнее, чем в Хиросиме
Белоруссия получила от России оружие с зарядом втрое мощнее, чем в Хиросиме - РИА Новости, 13.06.2023
Белоруссия получила от России оружие с зарядом втрое мощнее, чем в Хиросиме
Москва предоставила Минску ядерное оружие в три раза мощнее того, которое использовалось для взрывов в Хиросиме и Нагасаки, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:20
2023-06-13T22:18
белоруссия
александр лукашенко
в мире
россия
хиросима (префектура)
ядерное оружие
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Москва предоставила Минску ядерное оружие в три раза мощнее того, которое использовалось для взрывов в Хиросиме и Нагасаки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1", видео разместил Telegram-канал "Пул Первого".&quot;Мы получили от России ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие&quot;, — сказал он.На вопрос журналистки Ольги Скабеевой, не боялся ли Лукашенко стать "целью", разместив в республике такое оружие, он ответил: "А сейчас я кто? Сейчас я — еще большая цель. Цель еще такая, что мне ответить сложно". Президент упомянул, что предлагал Владимиру Путину оснастить ядерными зарядами белорусские РСЗО "Полонез", однако тот заявил, что России проще поставить "Искандеры" с такими боеприпасами.Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия всегда была целью для врагов. По его словам, республику хотели "порвать на куски" с 2020 года. При этом глава государства подчеркнул, что против страны с ядерным оружием еще никто не воевал.Лукашенко также ответил на вопрос, получила ли Белоруссия эти снаряды."Не все, потихоньку. Как только все завезем — оно будет рассредоточено по Беларуси", — отметил он.Президент добавил, что в хранилищ в республике — "как собак в деревне". Он подчеркнул, что на сегодня восстановили пяти-шесть из них и эта работа продолжится. Помимо этого, Лукашенко затронул тему согласования действий с Россией в случае применения ядерных снарядов."Часто слышу: а, вот, это российское оружие, без России ничего он не применит… Слушайте, если начнется война, я что — буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял; он позвонил — я снял; в любой момент! Поэтому — ну что тут за проблема: согласовать нанесение какого-то там удара? Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Тут мы договорились. Пусть враги трепещут!" — резюмировал белорусский лидер.В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.В апреле Вооруженным силам республики поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
https://ria.ru/20230528/tyao-1874703580.html
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белоруссия
россия
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белоруссия, александр лукашенко, в мире, россия, хиросима (префектура), ядерное оружие
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Россия, Хиросима (префектура), Ядерное оружие
Белоруссия получила от России оружие с зарядом втрое мощнее, чем в Хиросиме

Лукашенко: Белоруссия получила бомбы втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Москва предоставила Минску ядерное оружие в три раза мощнее того, которое использовалось для взрывов в Хиросиме и Нагасаки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1", видео разместил Telegram-канал "Пул Первого".
«

"Мы получили от России ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие", — сказал он.

На вопрос журналистки Ольги Скабеевой, не боялся ли Лукашенко стать "целью", разместив в республике такое оружие, он ответил: "А сейчас я кто? Сейчас я — еще большая цель. Цель еще такая, что мне ответить сложно". Президент упомянул, что предлагал Владимиру Путину оснастить ядерными зарядами белорусские РСЗО "Полонез", однако тот заявил, что России проще поставить "Искандеры" с такими боеприпасами.
Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия всегда была целью для врагов. По его словам, республику хотели "порвать на куски" с 2020 года. При этом глава государства подчеркнул, что против страны с ядерным оружием еще никто не воевал.
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Лукашенко также ответил на вопрос, получила ли Белоруссия эти снаряды.
"Не все, потихоньку. Как только все завезем — оно будет рассредоточено по Беларуси", — отметил он.
Президент добавил, что в хранилищ в республике — "как собак в деревне". Он подчеркнул, что на сегодня восстановили пяти-шесть из них и эта работа продолжится.
Помимо этого, Лукашенко затронул тему согласования действий с Россией в случае применения ядерных снарядов.
"Часто слышу: а, вот, это российское оружие, без России ничего он не применит… Слушайте, если начнется война, я что — буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял; он позвонил — я снял; в любой момент! Поэтому — ну что тут за проблема: согласовать нанесение какого-то там удара? Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Тут мы договорились. Пусть враги трепещут!" — резюмировал белорусский лидер.
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В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.
Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.
В апреле Вооруженным силам республики поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ миреРоссияХиросима (префектура)Ядерное оружие
 
 
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