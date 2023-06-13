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Путин заявил об истощении западных запасов оружия из-за Украины - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 13.06.2023 (обновлено: 18:49 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877880586.html
Путин заявил об истощении западных запасов оружия из-за Украины
Путин заявил об истощении западных запасов оружия из-за Украины - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил об истощении западных запасов оружия из-за Украины
Западные страны выгребли со складов все оружие для Украины, оно осталось только в Южной Корее и Израиле, но и эти запасы скоро закончатся, заявил президент... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:33
2023-06-13T18:49
специальная военная операция на украине
южная корея
израиль
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны выгребли со складов все оружие для Украины, оно осталось только в Южной Корее и Израиле, но и эти запасы скоро закончатся, заявил президент России Владимир Путин."У них просто нет (снарядов), а с объединенным ураном есть, и на складах есть. Видимо, решили подать то, что есть пока. Потому что со складов то все выгребли, там осталось только в Южной Корее и в Израиле. Это не израильское и не южнокорейское, а именно как американская собственность, которую можно забрать оттуда и подать сюда. Но и это скоро закончится", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Президент РФ пояснил, что украинская армия сейчас тратит порядка 5-6 тысяч крупнокалиберных снарядов, в то время как в США производят в месяц 15 тысяч.
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южная корея
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южная корея, израиль, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Южная Корея, Израиль, Украина, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил об истощении западных запасов оружия из-за Украины

Путин заявил, что западные страны выгребли со складов все оружие для Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны выгребли со складов все оружие для Украины, оно осталось только в Южной Корее и Израиле, но и эти запасы скоро закончатся, заявил президент России Владимир Путин.
"У них просто нет (снарядов), а с объединенным ураном есть, и на складах есть. Видимо, решили подать то, что есть пока. Потому что со складов то все выгребли, там осталось только в Южной Корее и в Израиле. Это не израильское и не южнокорейское, а именно как американская собственность, которую можно забрать оттуда и подать сюда. Но и это скоро закончится", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Президент РФ пояснил, что украинская армия сейчас тратит порядка 5-6 тысяч крупнокалиберных снарядов, в то время как в США производят в месяц 15 тысяч.
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Специальная военная операция на УкраинеЮжная КореяИзраильУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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