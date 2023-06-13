https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877880586.html

Путин заявил об истощении западных запасов оружия из-за Украины

Путин заявил об истощении западных запасов оружия из-за Украины - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил об истощении западных запасов оружия из-за Украины

Западные страны выгребли со складов все оружие для Украины, оно осталось только в Южной Корее и Израиле, но и эти запасы скоро закончатся, заявил президент... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:33

2023-06-13T18:33

2023-06-13T18:49

специальная военная операция на украине

южная корея

израиль

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны выгребли со складов все оружие для Украины, оно осталось только в Южной Корее и Израиле, но и эти запасы скоро закончатся, заявил президент России Владимир Путин."У них просто нет (снарядов), а с объединенным ураном есть, и на складах есть. Видимо, решили подать то, что есть пока. Потому что со складов то все выгребли, там осталось только в Южной Корее и в Израиле. Это не израильское и не южнокорейское, а именно как американская собственность, которую можно забрать оттуда и подать сюда. Но и это скоро закончится", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Президент РФ пояснил, что украинская армия сейчас тратит порядка 5-6 тысяч крупнокалиберных снарядов, в то время как в США производят в месяц 15 тысяч.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

южная корея

израиль

украина

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южная корея, израиль, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр