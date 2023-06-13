https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877773037.html

Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия - РИА Новости, 13.06.2023

Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

Решение о применении тактического ядерного оружия примут при агрессии против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:37

2023-06-13T12:37

2023-06-13T15:03

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Решение о применении тактического ядерного оружия примут при агрессии против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. "Никакого колебания не будет. <...> Ответ будет незамедлительным", — подчеркнул глава государства.Лукашенко назвал агрессию единственной причиной для применения ядерного оружия и при этом выразил надежду, что ему не придется принимать такое решение. Как пояснил глава государства, тактическое ядерное оружие разместили в Белоруссии как сдерживающий фактор, чтобы воспрепятствовать возможному вторжению на территорию республики. Он добавил, что вряд ли какое-либо государство захочет воевать со страной, обладающей таким вооружением.

https://ria.ru/20230526/belorussiya-1874313592.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко