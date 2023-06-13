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Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия
Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия
Решение о применении тактического ядерного оружия примут при агрессии против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:37
2023-06-13T12:37
2023-06-13T15:03
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Решение о применении тактического ядерного оружия примут при агрессии против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. "Никакого колебания не будет. <...> Ответ будет незамедлительным", — подчеркнул глава государства.Лукашенко назвал агрессию единственной причиной для применения ядерного оружия и при этом выразил надежду, что ему не придется принимать такое решение. Как пояснил глава государства, тактическое ядерное оружие разместили в Белоруссии как сдерживающий фактор, чтобы воспрепятствовать возможному вторжению на территорию республики. Он добавил, что вряд ли какое-либо государство захочет воевать со страной, обладающей таким вооружением.
https://ria.ru/20230526/belorussiya-1874313592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия
Лукашенко пообещал не колеблясь использовать ядерное оружие при агрессии против Белоруссии
МИНСК, 13 июн — РИА Новости.
Решение о применении тактического ядерного оружия примут при агрессии против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik
Беларусь.
«
"Никакого колебания не будет. <...> Ответ будет незамедлительным", — подчеркнул глава государства.
Лукашенко назвал агрессию единственной причиной для применения ядерного оружия и при этом выразил надежду, что ему не придется принимать такое решение.
Как пояснил глава государства, тактическое ядерное оружие разместили в Белоруссии как сдерживающий фактор, чтобы воспрепятствовать возможному вторжению на территорию республики.
Он добавил, что вряд ли какое-либо государство захочет воевать со страной, обладающей таким вооружением.
Песков ответил на вопрос о перемещении ядерного оружия в Белоруссию