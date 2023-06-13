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Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия - РИА Новости, 13.06.2023
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12:37 13.06.2023 (обновлено: 15:03 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877773037.html
Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия
Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия
Решение о применении тактического ядерного оружия примут при агрессии против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:37
2023-06-13T15:03
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Решение о применении тактического ядерного оружия примут при агрессии против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. "Никакого колебания не будет. &lt;...&gt; Ответ будет незамедлительным", — подчеркнул глава государства.Лукашенко назвал агрессию единственной причиной для применения ядерного оружия и при этом выразил надежду, что ему не придется принимать такое решение. Как пояснил глава государства, тактическое ядерное оружие разместили в Белоруссии как сдерживающий фактор, чтобы воспрепятствовать возможному вторжению на территорию республики. Он добавил, что вряд ли какое-либо государство захочет воевать со страной, обладающей таким вооружением.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

Лукашенко пообещал не колеблясь использовать ядерное оружие при агрессии против Белоруссии

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Решение о применении тактического ядерного оружия примут при агрессии против Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
«
"Никакого колебания не будет. <...> Ответ будет незамедлительным", — подчеркнул глава государства.
Лукашенко назвал агрессию единственной причиной для применения ядерного оружия и при этом выразил надежду, что ему не придется принимать такое решение.
Как пояснил глава государства, тактическое ядерное оружие разместили в Белоруссии как сдерживающий фактор, чтобы воспрепятствовать возможному вторжению на территорию республики.
Он добавил, что вряд ли какое-либо государство захочет воевать со страной, обладающей таким вооружением.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Песков ответил на вопрос о перемещении ядерного оружия в Белоруссию
26 мая, 12:55
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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