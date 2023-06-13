https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877767429.html

Лукашенко заявил, что сам потребовал у России ядерное оружие

Лукашенко заявил, что сам потребовал у России ядерное оружие - РИА Новости, 13.06.2023

Лукашенко заявил, что сам потребовал у России ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в республике, это было требование Минска. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:18

2023-06-13T12:18

2023-06-13T12:18

в мире

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в республике, это было требование Минска. "(Лукашенко – ред.) подчеркнул, что размещение в Беларуси ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность нашей страны", - сообщило агентство Sputnik Беларусь. "Россия ни к чему не стремится. Не в России дело", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20230613/belorussiya-1877699556.html

белоруссия

россия

минск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко