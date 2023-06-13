https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877767429.html
Лукашенко заявил, что сам потребовал у России ядерное оружие
Лукашенко заявил, что сам потребовал у России ядерное оружие - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко заявил, что сам потребовал у России ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в республике, это было требование Минска. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:18
2023-06-13T12:18
2023-06-13T12:18
в мире
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в республике, это было требование Минска. "(Лукашенко – ред.) подчеркнул, что размещение в Беларуси ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность нашей страны", - сообщило агентство Sputnik Беларусь. "Россия ни к чему не стремится. Не в России дело", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230613/belorussiya-1877699556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что сам потребовал у России ядерное оружие
Лукашенко: Россия не стремилась разместить ТЯО в Белоруссии, это было требование Минска