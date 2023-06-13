https://ria.ru/20230613/opk-1877895437.html
Путин рассказал о модернизации ОПК
Путин рассказал о модернизации ОПК - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал о модернизации ОПК
Россия не имела бы сейчас такие военные возможности, если бы восемь лет назад не начала модернизацию ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:35
2023-06-13T19:35
2023-06-13T19:35
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не имела бы сейчас такие военные возможности, если бы восемь лет назад не начала модернизацию ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас бы не было никаких возможностей, если бы мы лет восемь назад - может, вы вспомните, когда это было - не объявили и не начали выполнять программу модернизации ОПК", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. По его словам, на тот период времени выделили очень большие средства и постепенно начали переоборудовать предприятия, строить новые. "Поэтому задел был сделан очень солидный", - добавил он.
https://ria.ru/20230613/vooruzheniya-1877871687.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин рассказал о модернизации ОПК
Путин об ОПК: не было бы никаких возможностей, если бы не модернизация восемь лет назад