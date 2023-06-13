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Путин рассказал о модернизации ОПК - РИА Новости, 13.06.2023
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19:35 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/opk-1877895437.html
Путин рассказал о модернизации ОПК
Путин рассказал о модернизации ОПК - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал о модернизации ОПК
Россия не имела бы сейчас такие военные возможности, если бы восемь лет назад не начала модернизацию ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:35
2023-06-13T19:35
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не имела бы сейчас такие военные возможности, если бы восемь лет назад не начала модернизацию ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас бы не было никаких возможностей, если бы мы лет восемь назад - может, вы вспомните, когда это было - не объявили и не начали выполнять программу модернизации ОПК", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. По его словам, на тот период времени выделили очень большие средства и постепенно начали переоборудовать предприятия, строить новые. "Поэтому задел был сделан очень солидный", - добавил он.
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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин рассказал о модернизации ОПК

Путин об ОПК: не было бы никаких возможностей, если бы не модернизация восемь лет назад

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не имела бы сейчас такие военные возможности, если бы восемь лет назад не начала модернизацию ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"У нас бы не было никаких возможностей, если бы мы лет восемь назад - может, вы вспомните, когда это было - не объявили и не начали выполнять программу модернизации ОПК", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
По его словам, на тот период времени выделили очень большие средства и постепенно начали переоборудовать предприятия, строить новые.
«
"Поэтому задел был сделан очень солидный", - добавил он.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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РоссияВладимир ПутинОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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