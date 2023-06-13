https://ria.ru/20230613/opk-1877895437.html

Путин рассказал о модернизации ОПК

Путин рассказал о модернизации ОПК - РИА Новости, 13.06.2023

Путин рассказал о модернизации ОПК

Россия не имела бы сейчас такие военные возможности, если бы восемь лет назад не начала модернизацию ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:35

2023-06-13T19:35

2023-06-13T19:35

россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не имела бы сейчас такие военные возможности, если бы восемь лет назад не начала модернизацию ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас бы не было никаких возможностей, если бы мы лет восемь назад - может, вы вспомните, когда это было - не объявили и не начали выполнять программу модернизации ОПК", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. По его словам, на тот период времени выделили очень большие средства и постепенно начали переоборудовать предприятия, строить новые. "Поэтому задел был сделан очень солидный", - добавил он.

https://ria.ru/20230613/vooruzheniya-1877871687.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)