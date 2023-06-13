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Заместитель генсека ООН посетит Москву - РИА Новости, 13.06.2023
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19:41 13.06.2023 (обновлено: 19:47 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/oon-1877896047.html
Заместитель генсека ООН посетит Москву
Заместитель генсека ООН посетит Москву - РИА Новости, 13.06.2023
Заместитель генсека ООН посетит Москву
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 15-16 июня посетит Москву, встретится с высокопоставленными представителями в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:41
2023-06-13T19:47
в мире
москва
россия
оон
розмари дикарло
стефан дюжаррик
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ООН, 13 июн – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 15-16 июня посетит Москву, встретится с высокопоставленными представителями в МИД России, а также другими представителями российского правительства, обсудит вопросы мира и безопасности, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик."Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло будет в Москве 15-16 июня. ДиКарло проведет встречи с высокопоставленными представителями в МИД РФ и другими представителями правительства для обсуждения широкого круга вопросов мира и безопасности", - сказал Дюжаррик на брифинге во вторник.
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в мире, москва, россия, оон, розмари дикарло, стефан дюжаррик
В мире, Москва, Россия, ООН, Розмари ДиКарло, Стефан Дюжаррик
Заместитель генсека ООН посетит Москву

Замгенсека ООН ДиКарло обсудит в МИД России вопросы мира и безопасности 15-16 июня

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 июн – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 15-16 июня посетит Москву, встретится с высокопоставленными представителями в МИД России, а также другими представителями российского правительства, обсудит вопросы мира и безопасности, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло будет в Москве 15-16 июня. ДиКарло проведет встречи с высокопоставленными представителями в МИД РФ и другими представителями правительства для обсуждения широкого круга вопросов мира и безопасности", - сказал Дюжаррик на брифинге во вторник.
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В миреМоскваРоссияООНРозмари ДиКарлоСтефан Дюжаррик
 
 
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