https://ria.ru/20230613/oon-1877896047.html

Заместитель генсека ООН посетит Москву

Заместитель генсека ООН посетит Москву - РИА Новости, 13.06.2023

Заместитель генсека ООН посетит Москву

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 15-16 июня посетит Москву, встретится с высокопоставленными представителями в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:41

2023-06-13T19:41

2023-06-13T19:47

в мире

москва

россия

оон

розмари дикарло

стефан дюжаррик

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ООН, 13 июн – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 15-16 июня посетит Москву, встретится с высокопоставленными представителями в МИД России, а также другими представителями российского правительства, обсудит вопросы мира и безопасности, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик."Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло будет в Москве 15-16 июня. ДиКарло проведет встречи с высокопоставленными представителями в МИД РФ и другими представителями правительства для обсуждения широкого круга вопросов мира и безопасности", - сказал Дюжаррик на брифинге во вторник.

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