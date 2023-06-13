https://ria.ru/20230613/oka-1877729072.html

Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд "Ока"

Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд "Ока" - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд "Ока"

Минпромторг России поддерживает возрождение автобренда "Ока", готов рассмотреть вопрос оперативно, когда будет соответствующее предложение от автоконцернов,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:50

2023-06-13T09:50

2023-06-13T15:12

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

пмэф-2023

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минпромторг России поддерживает возрождение автобренда "Ока", готов рассмотреть вопрос оперативно, когда будет соответствующее предложение от автоконцернов, сообщил вице-премьер, глава ведомства Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ."Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это "Москвич" в дополнение к "Лада", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году", — сказал он, отвечая на вопрос о возрождении бренда "Ока".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Читайте полный текст интервью >>>

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мантуров о поддержке возрождения советских брендов в автопроме Минпромторг поддерживает возрождение советских брендов в автопроме, вслед за "Ладой" и "Москвичом" появятся "Волга" и, возможно, "Ока", заявил вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости. 2023-06-13T09:50 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)