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Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд "Ока" - РИА Новости, 13.06.2023
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09:50 13.06.2023 (обновлено: 15:12 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/oka-1877729072.html
Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд "Ока"
Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд "Ока" - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд "Ока"
Минпромторг России поддерживает возрождение автобренда "Ока", готов рассмотреть вопрос оперативно, когда будет соответствующее предложение от автоконцернов,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:50
2023-06-13T15:12
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пмэф-2023
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минпромторг России поддерживает возрождение автобренда "Ока", готов рассмотреть вопрос оперативно, когда будет соответствующее предложение от автоконцернов, сообщил вице-премьер, глава ведомства Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ."Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это "Москвич" в дополнение к "Лада", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году", — сказал он, отвечая на вопрос о возрождении бренда "Ока".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230524/moskvich-1873907711.html
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Мантуров о поддержке возрождения советских брендов в автопроме
Минпромторг поддерживает возрождение советских брендов в автопроме, вслед за "Ладой" и "Москвичом" появятся "Волга" и, возможно, "Ока", заявил вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ПМЭФ-2023, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд "Ока"

Мантуров сообщил, что Минпромторг готов рассмотреть вопрос возрождения автобренда "Ока"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минпромторг России поддерживает возрождение автобренда "Ока", готов рассмотреть вопрос оперативно, когда будет соответствующее предложение от автоконцернов, сообщил вице-премьер, глава ведомства Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.
"Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это "Москвич" в дополнение к "Лада", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году", — сказал он, отвечая на вопрос о возрождении бренда "Ока".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Читайте полный текст интервью >>>
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)
 
 
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