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Вице-премьер Абрамченко рассказала, сколько одежды выбрасывают россияне

Вице-премьер Абрамченко рассказала, сколько одежды выбрасывают россияне - РИА Новости, 13.06.2023

Вице-премьер Абрамченко рассказала, сколько одежды выбрасывают россияне

Среднестатистический россиянин выбрасывает около 15 килограммов одежды в год, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T03:42

2023-06-13T03:42

2023-06-13T06:14

пмэф-2023

общество

ивановская область

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Среднестатистический россиянин выбрасывает около 15 килограммов одежды в год, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко."Выбрасывается в среднем на одного человека около 15 килограммов в год", - рассказала Абрамченко. Она отметила, что переработка таких отходов в стране пока практически не работает — перерабатывается лишь несколько процентов, хотя производства есть — например, в Ивановской области.При этом, по ее словам, нужно и учить людей сортировать мусор, и создавать возможности для утилизации. Научить сортировке можно через экологическое просвещение, полагает вице-премьер."В первую очередь, конечно, это работа с молодежью. Мой опыт за три года работы в правительстве в экологической повестке показал, что как раз молодое поколение стимулирует старшее к тому, чтобы по-другому смотреть на вопросы экономики замкнутого цикла — давать отходам вторую жизнь и вовлекать их в оборот", - отметила она.А вот утилизацией должен заниматься только бизнес — не государство. "Это нетарифицируемый вид услуги. В тарифе на обращение с ТКО есть такие виды деятельности, как транспортировка, сортировка и размещение отходов. А утилизация должна обеспечиваться посредством инструментов расширенной ответственности производителей и импортеров", - считает Абрамченко.Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230608/musor-1876845044.html

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общество, ивановская область, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд)