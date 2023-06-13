https://ria.ru/20230613/obyski-1877723241.html

У соратников экс-депутата Пономарева* проходят обыски

У соратников экс-депутата Пономарева* проходят обыски - РИА Новости, 13.06.2023

У соратников экс-депутата Пономарева* проходят обыски

У соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:22

2023-06-13T09:22

2023-06-13T11:22

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

калининград

илья пономарев

маргарита свергунова

госдума рф

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. У соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В частности, обыски идут у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова в Москве, а также у экс-политиков Бориса Коновалова (МО) и Соломона Гинзбурга (Калининград)", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что обыскивают квартиры муниципальных депутатов, сотрудничавших с Пономаревым. Следственные действия идут в Москве, Подмосковье и Калининграде.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20221229/zaderzhanie-1842108686.html

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московская область (подмосковье)

калининград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), калининград, илья пономарев, маргарита свергунова, госдума рф