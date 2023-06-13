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У соратников экс-депутата Пономарева* проходят обыски - РИА Новости, 13.06.2023
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09:22 13.06.2023 (обновлено: 11:22 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/obyski-1877723241.html
У соратников экс-депутата Пономарева* проходят обыски
У соратников экс-депутата Пономарева* проходят обыски - РИА Новости, 13.06.2023
У соратников экс-депутата Пономарева* проходят обыски
У соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:22
2023-06-13T11:22
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
калининград
илья пономарев
маргарита свергунова
госдума рф
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. У соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В частности, обыски идут у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова в Москве, а также у экс-политиков Бориса Коновалова (МО) и Соломона Гинзбурга (Калининград)", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что обыскивают квартиры муниципальных депутатов, сотрудничавших с Пономаревым. Следственные действия идут в Москве, Подмосковье и Калининграде.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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москва
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), калининград, илья пономарев, маргарита свергунова, госдума рф
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Калининград, Илья Пономарев, Маргарита Свергунова, Госдума РФ
У соратников экс-депутата Пономарева* проходят обыски

В Москве, Подмосковье и Калининграде проходят обыски у соратников Ильи Пономарева

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. У соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В частности, обыски идут у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова в Москве, а также у экс-политиков Бориса Коновалова (МО) и Соломона Гинзбурга (Калининград)", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что обыскивают квартиры муниципальных депутатов, сотрудничавших с Пономаревым. Следственные действия идут в Москве, Подмосковье и Калининграде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)КалининградИлья ПономаревМаргарита СвергуноваГосдума РФ
 
 
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