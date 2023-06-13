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СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота - РИА Новости, 13.06.2023
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12:46 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/obvinenie-1877777100.html
СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота
СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота - РИА Новости, 13.06.2023
СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота
Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинение руководителю федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарию... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:46
2023-06-13T12:46
захарий джиоев
владимир путин
служба безопасности украины
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
россия
украина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинение руководителю федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарию Джиоеву. "В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захария Джиоева… Чиновник способствовал Минобороны страны-агрессора в переброске войск на территорию Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, Джиоев обвиняется по статье "планирование, подготовка, развязывание войны". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230606/sbu-1876497064.html
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захарий джиоев, владимир путин, служба безопасности украины, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия, украина
Захарий Джиоев, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Россия, Украина
СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота

СБУ сообщила, что предъявила заочное обвинение руководителю Росморречфлота Захарию Джиоеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ). Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинение руководителю федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарию Джиоеву.
"В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захария Джиоева… Чиновник способствовал Минобороны страны-агрессора в переброске войск на территорию Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, Джиоев обвиняется по статье "планирование, подготовка, развязывание войны". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Захарий ДжиоевВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)РоссияУкраина
 
 
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