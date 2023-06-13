https://ria.ru/20230613/obvinenie-1877777100.html

СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота

СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота - РИА Новости, 13.06.2023

СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота

Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинение руководителю федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарию... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:46

2023-06-13T12:46

2023-06-13T12:46

захарий джиоев

владимир путин

служба безопасности украины

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

россия

украина

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинение руководителю федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарию Джиоеву. "В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захария Джиоева… Чиновник способствовал Минобороны страны-агрессора в переброске войск на территорию Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, Джиоев обвиняется по статье "планирование, подготовка, развязывание войны". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230606/sbu-1876497064.html

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захарий джиоев, владимир путин, служба безопасности украины, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия, украина