https://ria.ru/20230613/obstrel-1877840425.html

Украинские боевики обстреляли город Токмак

Украинские боевики обстреляли город Токмак - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские боевики обстреляли город Токмак

Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:45

2023-06-13T16:45

2023-06-13T16:45

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

токмак

киев

вооруженные силы украины

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Нацисты ВСУ обстреляли город Токмак. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО "HIMARS". Зафиксировано не менее шести прилётов. Подробности уточняются", - сказал представитель служб. Ранее во вторник представитель оперслужб сообщил об атаке ВСУ на поселок Михайловка в Запорожской области, зафиксировано не менее восьми взрывов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230612/vsu-1877641980.html

запорожская область

токмак

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, токмак, киев, вооруженные силы украины, украина