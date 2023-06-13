https://ria.ru/20230613/obstrel-1877840425.html
Украинские боевики обстреляли город Токмак
Украинские боевики обстреляли город Токмак - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские боевики обстреляли город Токмак
Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:45
2023-06-13T16:45
2023-06-13T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
токмак
киев
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Нацисты ВСУ обстреляли город Токмак. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО "HIMARS". Зафиксировано не менее шести прилётов. Подробности уточняются", - сказал представитель служб. Ранее во вторник представитель оперслужб сообщил об атаке ВСУ на поселок Михайловка в Запорожской области, зафиксировано не менее восьми взрывов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230612/vsu-1877641980.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, токмак, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Токмак, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские боевики обстреляли город Токмак
ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS