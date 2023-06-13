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Украинские боевики обстреляли город Токмак - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877840425.html
Украинские боевики обстреляли город Токмак
Украинские боевики обстреляли город Токмак - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские боевики обстреляли город Токмак
Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:45
2023-06-13T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
токмак
киев
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Нацисты ВСУ обстреляли город Токмак. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО "HIMARS". Зафиксировано не менее шести прилётов. Подробности уточняются", - сказал представитель служб. Ранее во вторник представитель оперслужб сообщил об атаке ВСУ на поселок Михайловка в Запорожской области, зафиксировано не менее восьми взрывов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, токмак, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Токмак, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские боевики обстреляли город Токмак

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ города Токмак
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ города Токмак - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ города Токмак. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
«
"Нацисты ВСУ обстреляли город Токмак. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО "HIMARS". Зафиксировано не менее шести прилётов. Подробности уточняются", - сказал представитель служб.
Ранее во вторник представитель оперслужб сообщил об атаке ВСУ на поселок Михайловка в Запорожской области, зафиксировано не менее восьми взрывов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьТокмакКиевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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