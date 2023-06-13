Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 17 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что в 11.35 мск было выпущено пять снарядов такого же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки, а в 14.00 - семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.