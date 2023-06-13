https://ria.ru/20230613/obstrel-1877806815.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:37

2023-06-13T14:37

2023-06-13T14:37

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что в 11.35 мск было выпущено пять снарядов такого же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки, а в 14.00 - семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, сцкк