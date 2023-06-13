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ВСУ обстреляли два поселка в Курской области - РИА Новости, 13.06.2023
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08:43 13.06.2023 (обновлено: 09:27 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877718862.html
ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
ВСУ обстреляли два поселка в Курской области - РИА Новости, 13.06.2023
ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
Украинские военные обстреляли поселки Теткино и Глушково в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:43
2023-06-13T09:27
специальная военная операция на украине
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли поселки Теткино и Глушково в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. &quot;На данный момент в Теткино пострадали девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет&quot;, — уточнил он.Губернатор добавил, что при атаке никто не пострадал, но в поселке нарушена подача газа и света, поврежден автомобиль.В поселке Глушково также пострадали несколько домов.Глава области уточнил, что всего зафиксировали 12 прилетов, повреждения получили около десяти жилых домов, в одном из них разрушения значительные. Также пострадали несколько административных зданий и две машины. По его словам, один из снарядов попал в кинотеатр.Обстрел района начался рано утром и продолжается прямо сейчас, отметил Гладков.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 9 июня украинский беспилотник упал в Курске около нефтебазы. Седьмого июня российские военные сбили разведывательный БПЛА в Суджанском районе области. В тот же день в Глушковском районе получил осколочное ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ на подстанцию. А второго июня при ударе беспилотниками по Курску получили повреждения подъезд многоэтажки и несколько частных домов, люди не пострадали.В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877186895.html
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курская область
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курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт: Глушково и Теткино попали под обстрел со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли поселки Теткино и Глушково в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«

"На данный момент в Теткино пострадали девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет", — уточнил он.

Губернатор добавил, что при атаке никто не пострадал, но в поселке нарушена подача газа и света, поврежден автомобиль.
В поселке Глушково также пострадали несколько домов.
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Глава области уточнил, что всего зафиксировали 12 прилетов, повреждения получили около десяти жилых домов, в одном из них разрушения значительные. Также пострадали несколько административных зданий и две машины. По его словам, один из снарядов попал в кинотеатр.
Обстрел района начался рано утром и продолжается прямо сейчас, отметил Гладков.
ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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Так, 9 июня украинский беспилотник упал в Курске около нефтебазы. Седьмого июня российские военные сбили разведывательный БПЛА в Суджанском районе области. В тот же день в Глушковском районе получил осколочное ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ на подстанцию. А второго июня при ударе беспилотниками по Курску получили повреждения подъезд многоэтажки и несколько частных домов, люди не пострадали.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаГлушковский районРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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