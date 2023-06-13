https://ria.ru/20230613/obstrel-1877718862.html

ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

ВСУ обстреляли два поселка в Курской области - РИА Новости, 13.06.2023

ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

Украинские военные обстреляли поселки Теткино и Глушково в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:43

2023-06-13T08:43

2023-06-13T09:27

специальная военная операция на украине

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли поселки Теткино и Глушково в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. "На данный момент в Теткино пострадали девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет", — уточнил он.Губернатор добавил, что при атаке никто не пострадал, но в поселке нарушена подача газа и света, поврежден автомобиль.В поселке Глушково также пострадали несколько домов.Глава области уточнил, что всего зафиксировали 12 прилетов, повреждения получили около десяти жилых домов, в одном из них разрушения значительные. Также пострадали несколько административных зданий и две машины. По его словам, один из снарядов попал в кинотеатр.Обстрел района начался рано утром и продолжается прямо сейчас, отметил Гладков.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 9 июня украинский беспилотник упал в Курске около нефтебазы. Седьмого июня российские военные сбили разведывательный БПЛА в Суджанском районе области. В тот же день в Глушковском районе получил осколочное ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ на подстанцию. А второго июня при ударе беспилотниками по Курску получили повреждения подъезд многоэтажки и несколько частных домов, люди не пострадали.В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877186895.html

https://ria.ru/20230602/pozhar-1875692450.html

https://ria.ru/20230612/shebekino-1877587322.html

курская область

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глушковский район

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Варвара Скокшина

курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия