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Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 145 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T01:25
2023-06-13T01:25
2023-06-13T01:25
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 145 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 145 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пункта республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка, Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Киевском районе Донецка. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц, в том числе ребенок 2022 года рождения, в Киевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 8 обстрелов.
https://ria.ru/20230612/ranenyy-1877677400.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 145 единиц различных боеприпасов