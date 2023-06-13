Россию обманули по вопросу либерализации экспорта зерна, заявил Путин
Путин заявил, что Россию снова обманули по вопросу либерализации экспорта зерна
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россию в очередной раз обманули, ничего не сделано по либерализации поставок из РФ на внешние рынки.
"К сожалению, нас в очередной раз обманули, ничего не сделано с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, имеется в виду страхование, имеются в виду платежи, имеется в виду подключение нашего "Россельхозбанка" к SWIFT, много там всяких было условий, которые должны были западники исполнить под руководством Организации Объединенных Наций", - сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
По его словам, тем не менее Россия несколько раз продлевала эти договоренности в интересах дружественных стран.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.