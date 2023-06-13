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Эксперты: зеленые облигации Москвы для физлиц — это надежно и выгодно - РИА Новости, 13.06.2023
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12:33 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/obligatsii-1877771072.html
Эксперты: зеленые облигации Москвы для физлиц — это надежно и выгодно
Эксперты: зеленые облигации Москвы для физлиц — это надежно и выгодно - РИА Новости, 13.06.2023
Эксперты: зеленые облигации Москвы для физлиц — это надежно и выгодно
Зеленые облигации для физических лиц, размещенные в конце мая правительством Москвы, являются надежным и выгодным инструментом для вложения средств населения, о РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:33
2023-06-13T12:33
москва
экономика
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Зеленые облигации для физических лиц, размещенные в конце мая правительством Москвы, являются надежным и выгодным инструментом для вложения средств населения, о чем свидетельствует присвоение им наивысшего кредитного рейтинга, считают эксперты.В пятницу рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску зеленых облигаций Москвы для населения наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале, соответствующий кредитному рейтингу столицы. Выпуск двухлетних зеленых облигаций для населения на сумму 2 миллиарда рублей был размещен 30 мая со ставкой купона 8,5% годовых. Привлеченные средства будут направлены на замену дизельных автобусов на электробусы."Доходность по облигациям после удержания налога на доходы физических лиц соответствует доходности по депозитам ведущих банков России. Для сравнения: средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-10 банков в настоящее время составляет 7,2% годовых, по накопительным счетам — 4,9% годовых. Таким образом, облигации для населения являются не только надежным, но и высокодоходным финансовым инструментом", - указала глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева, слова которой приводятся на официальном сайте мэрии.Как отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, зеленые "народные" облигации Москвы — это новый финансовый инструмент, привлекающий средства населения на развитие экологических проектов Москвы."Замена дизельных автобусов на электробусы положительно скажется на чистоте воздуха в столице. При этом граждане, приобретая облигации, в дальнейшем получат гарантированный доход. Получается, что помимо очевидной выгоды для покупателей, этот проект важен и для всех жителей. А учитывая, что эмитентом выступает сам город, новые облигации Москвы - это выгодный и надежный инвестиционный продукт", - сказала Буцкая РИА Новости.В свою очередь, член совета Московского регионального отделения "Деловой России" Сергей Миронов назвал выпуск зеленых "народных" облигаций актуальной инициативой, которая безусловно заинтересует финансово-активное население города."В настоящее время люди не всегда понимают, как выгоднее вложить свои средства. Инвестиции в иностранную валюту сейчас под большим сомнением. В банках - тоже есть свои нюансы, а вложения в акции связаны с риском. При нынешних условиях нужно делать ставку на надежных эмитентов, таких как город Москва, которая может гарантировать исполнение обязательств перед инвесторами и в любой момент готова выкупить ценные бумаги с сохранением дохода. Поэтому зеленые облигации - это достаточно удобный инвестиционный инструмент для жителей города", - сказал РИА Новости Миронов.Как пояснили в мэрии, в новейшей истории столицы ни разу не была допущена просрочка выплат по займам, надежность столицы как кредитора распространяется и на выпущенные облигации.
https://ria.ru/20230426/moskva-1867604431.html
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москва, экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Москва, Экономика, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)

Эксперты: зеленые облигации Москвы для физлиц — это надежно и выгодно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНовые электробусы российского производителя "КАМАЗ" в цехе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода
Новые электробусы российского производителя КАМАЗ в цехе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Новые электробусы российского производителя "КАМАЗ" в цехе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Зеленые облигации для физических лиц, размещенные в конце мая правительством Москвы, являются надежным и выгодным инструментом для вложения средств населения, о чем свидетельствует присвоение им наивысшего кредитного рейтинга, считают эксперты.
В пятницу рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску зеленых облигаций Москвы для населения наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале, соответствующий кредитному рейтингу столицы. Выпуск двухлетних зеленых облигаций для населения на сумму 2 миллиарда рублей был размещен 30 мая со ставкой купона 8,5% годовых. Привлеченные средства будут направлены на замену дизельных автобусов на электробусы.
"Доходность по облигациям после удержания налога на доходы физических лиц соответствует доходности по депозитам ведущих банков России. Для сравнения: средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-10 банков в настоящее время составляет 7,2% годовых, по накопительным счетам — 4,9% годовых. Таким образом, облигации для населения являются не только надежным, но и высокодоходным финансовым инструментом", - указала глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева, слова которой приводятся на официальном сайте мэрии.
Как отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, зеленые "народные" облигации Москвы — это новый финансовый инструмент, привлекающий средства населения на развитие экологических проектов Москвы.
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"Замена дизельных автобусов на электробусы положительно скажется на чистоте воздуха в столице. При этом граждане, приобретая облигации, в дальнейшем получат гарантированный доход. Получается, что помимо очевидной выгоды для покупателей, этот проект важен и для всех жителей. А учитывая, что эмитентом выступает сам город, новые облигации Москвы - это выгодный и надежный инвестиционный продукт", - сказала Буцкая РИА Новости.
В свою очередь, член совета Московского регионального отделения "Деловой России" Сергей Миронов назвал выпуск зеленых "народных" облигаций актуальной инициативой, которая безусловно заинтересует финансово-активное население города.
"В настоящее время люди не всегда понимают, как выгоднее вложить свои средства. Инвестиции в иностранную валюту сейчас под большим сомнением. В банках - тоже есть свои нюансы, а вложения в акции связаны с риском. При нынешних условиях нужно делать ставку на надежных эмитентов, таких как город Москва, которая может гарантировать исполнение обязательств перед инвесторами и в любой момент готова выкупить ценные бумаги с сохранением дохода. Поэтому зеленые облигации - это достаточно удобный инвестиционный инструмент для жителей города", - сказал РИА Новости Миронов.
Как пояснили в мэрии, в новейшей истории столицы ни разу не была допущена просрочка выплат по займам, надежность столицы как кредитора распространяется и на выпущенные облигации.
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