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Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 13.06.2023 (обновлено: 18:25 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/obekty-1877872716.html
Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин
Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин
Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:13
2023-06-13T18:25
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки"."Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать. Отвечать", - сказал он на встрече с военными журналистами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877872283.html
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владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина
Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин

Путин: Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине в отличие от ВСУ

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки".
"Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать. Отвечать", - сказал он на встрече с военными журналистами.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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