https://ria.ru/20230613/obekty-1877872716.html

Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин

Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин

Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:13

2023-06-13T18:13

2023-06-13T18:25

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки"."Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать. Отвечать", - сказал он на встрече с военными журналистами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877872283.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, украина