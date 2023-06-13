https://ria.ru/20230613/obekty-1877872716.html
Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин
Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин
Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:13
2023-06-13T18:13
2023-06-13T18:25
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки"."Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать. Отвечать", - сказал он на встрече с военными журналистами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877872283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина
Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, заявил Путин
Путин: Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине в отличие от ВСУ
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине, а не "как эти придурки".
"Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать. Отвечать", - сказал он на встрече с военными журналистами.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Путин ответил на вопрос о переходе Западом красных линий