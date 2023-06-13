https://ria.ru/20230613/neon-1877702807.html
Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона
Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона
Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона, ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T01:35
2023-06-13T01:35
2023-06-13T03:37
экономика
россия
денис мантуров
технологии
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пмэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322164_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e59d4bd4e5aba0c178994cf7c10e4930.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона, ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы одни из лидеров с точки зрения технологии производства высокочистых инертных газов – ксенона, криптона и неона. Наши технологии позволяют получать эти газы с лучшими показателями чистоты в мире. С учетом действующих производственных мощностей и проводимой модернизирнизации, а также введенной в эксплуатацию установки в МГТУ им.Баумана текущие мощности по переработке неона позволяют достичь указанных целей. В настоящее время ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов. Здесь у нас 100% технологическая независимость", - сказал он, отвечая на вопрос о мировом лидерстве в производстве высокочистого неона, в преддверии ПМЭФ. Согласно ранее озвученным вице-премьером планам, Россия в 2023 году сможет выйти на производство 25% мировых потребностей высокочистого неона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230609/predpriyatie-1877124095.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ff004d4f807a5d8175921d9ebc63da4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Технологии, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ПМЭФ-2023
Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона
Мантуров: Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона