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Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона - РИА Новости, 13.06.2023
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01:35 13.06.2023 (обновлено: 03:37 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/neon-1877702807.html
Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона
Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона
Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона, ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T01:35
2023-06-13T03:37
экономика
россия
денис мантуров
технологии
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пмэф-2023
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона, ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы одни из лидеров с точки зрения технологии производства высокочистых инертных газов – ксенона, криптона и неона. Наши технологии позволяют получать эти газы с лучшими показателями чистоты в мире. С учетом действующих производственных мощностей и проводимой модернизирнизации, а также введенной в эксплуатацию установки в МГТУ им.Баумана текущие мощности по переработке неона позволяют достичь указанных целей. В настоящее время ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов. Здесь у нас 100% технологическая независимость", - сказал он, отвечая на вопрос о мировом лидерстве в производстве высокочистого неона, в преддверии ПМЭФ. Согласно ранее озвученным вице-премьером планам, Россия в 2023 году сможет выйти на производство 25% мировых потребностей высокочистого неона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, денис мантуров, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Технологии, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона

Мантуров: Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Минпромторга РФ Денис Мантуров
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона, ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«
"Мы одни из лидеров с точки зрения технологии производства высокочистых инертных газов – ксенона, криптона и неона. Наши технологии позволяют получать эти газы с лучшими показателями чистоты в мире. С учетом действующих производственных мощностей и проводимой модернизирнизации, а также введенной в эксплуатацию установки в МГТУ им.Баумана текущие мощности по переработке неона позволяют достичь указанных целей. В настоящее время ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов. Здесь у нас 100% технологическая независимость", - сказал он, отвечая на вопрос о мировом лидерстве в производстве высокочистого неона, в преддверии ПМЭФ.
Согласно ранее озвученным вице-премьером планам, Россия в 2023 году сможет выйти на производство 25% мировых потребностей высокочистого неона.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияДенис МантуровТехнологииПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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