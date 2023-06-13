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Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона

Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров сообщил о независимости России в производстве высокочистого неона

Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона, ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T01:35

2023-06-13T01:35

2023-06-13T03:37

экономика

россия

денис мантуров

технологии

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

пмэф-2023

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона, ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы одни из лидеров с точки зрения технологии производства высокочистых инертных газов – ксенона, криптона и неона. Наши технологии позволяют получать эти газы с лучшими показателями чистоты в мире. С учетом действующих производственных мощностей и проводимой модернизирнизации, а также введенной в эксплуатацию установки в МГТУ им.Баумана текущие мощности по переработке неона позволяют достичь указанных целей. В настоящее время ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов. Здесь у нас 100% технологическая независимость", - сказал он, отвечая на вопрос о мировом лидерстве в производстве высокочистого неона, в преддверии ПМЭФ. Согласно ранее озвученным вице-премьером планам, Россия в 2023 году сможет выйти на производство 25% мировых потребностей высокочистого неона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230609/predpriyatie-1877124095.html

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экономика, россия, денис мантуров, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)